La Cambra proposa un sistema gratuït d'escoles bressol i ampliar la prestació de 100 euros al mes per a la criança

L'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç ha proposat un sistema públic gratuït i universal d'escoles bressol i ampliar la prestació de 100 euros al mes per a la criança d'infants fins als 3 anys. Són dos dels suggeriments que l'ens ha fet arribar als partits que concorren al 12-M en un document que aposta per un canvi de model economicoempresarial per dissenyar polítiques d'igualtat i suport a les famílies. La Cambra demana una adaptació a l'horari laboral europeu i jornades intensives, horaris flexibles i fomentar el teletreball per afavorir l'equitat de gènere i la conciliació laboral i familiar, entre d'altres mesures, com més inversió en els sectors sanitaris, educatius i de serveis personals i cures.

Segons l'observatori, un sistema públic d'escoles bressol a Catalunya faria que 16.000 dones no haguessin d'abandonar els seus llocs de treball i unes altres 20.000 no haguessin de sol·licitar una reducció de jornada. Traslladat en termes econòmics, les seves rendes de treball equivaldrien a un 0,3% del PIB i una recaptació fiscal de 150,3 milions d'euros, una xifra superior als 107 milions d'euros que costaria crear 50.000 places d'escola bressol.

Sobre la prestació universal de 100 euros al mes a les famílies amb fills a càrrec fins als tres anys, la Cambra la veu "insuficient" i creu que el pròxim Govern hauria de "reforçar i ampliar" aquesta mesura.

D'altra banda, el document també recull la necessitat d'adoptar l'horari laboral europeu i dotar de major flexibilitat el mercat de treball. Entre els beneficis, la Cambra cita un estudi de l'Observatori segons el qual el 78% de les empreses l'assumiria si canviessin les condicions de l'entorn i no augmentessin els costos laborals. En aquest sentit, apunta que els més beneficiats serien els nens perquè millorarien els seus resultats escolars i les dones perquè no haurien de renunciar a les seves carreres professionals.

La Cambra, a més, aposta per augmentar la inversió dels sectors sanitari, educatiu, de serveis personals i de cures ja que ajudaria a reduir la bretxa en sous i condicions de treball respecte altres sectors més masculinitats com la indústria i la tecnologia. També, apunta a una major promoció de les vocacions STEM entre les noies des de l'escola des de Primària.

Un altre dels punts que l'Observatori demana promoure les l'augment de la corresponsabilitat entre homes i dones en les tasques domèstiques i de cura. En aquest sentit, l'estudi 'Quantificació econòmica del treball domèstic i de cura de persones no remunerat a Catalunya' xifrava en 50.321 milions el valor del treball domèstic i de cura. Si es consideressin, el PIB català augmentaria almenys un 23,4% i si s'equiparessin les taques les dones podrien obtenir uns ingressos bruts un 25% superiors als actuals.

Paritat en alts càrrecs

La Cambra reclama als partits que concorren als comicis que s'apliqui la paritat entre els alts càrrecs i recorda que si bé les dones representen el 49% d'aquest col·lectiu i llocs directius a la Generalitat i al sector públic, una xifra superior al 40% del 2020, encara hi continua havent un sostre de vidre. Així, calcula que les dones són el 74% de l'ocupació amb títol universitari però la seva representació baixa fins al 55% entre els alts càrrecs i eventuals.

D'altra banda, el sostre de vidre està ancorat en el 33% ja que les dones no sobrepassen un terç en la seva participació en diferents àmbits i assegura que els països que han aplicat quotes han avançat més ràpid en la presència femenina als consells d'administració. En aquest sentit, urgeix a aprovar la transposició de la Directiva europea perquè el 40% de la presència femenina estigui garantida en empreses cotitzades, grans empreses, juntes de col·legis professionals, llistes electorals i als càrrecs públics.