El comerciant manresà Ernest Soler mor sobtadament als 59 anys

Ernest Soler, actual propietari de la històrica camiseria Joan Soler del carrer Guimerà de Manresa, ha mort aquesta matinada de manera sobtada als 59 anys d’edat. El funeral tindrà lloc aquest divendres al tanatori de Mémora de la capital del Bages a les 12 del migdia.

Soler era la tercera generació d’un negoci iniciat pel seu avi, Joan Soler Pujol, treballador dels magatzems Jorba, i que va impulsar la botiga Fèmina. El 1956, el fill de Soler Pujol, Joan Soler Prunés, que va morir l’abril del 2020 als 87 anys, va posar en marxa la camiseria actual del centre de Manresa.

El conegut negoci del carrer Guimerà va ser una iniciativa engegada per Soler Prunés i Joan Oliveres. Soler havia estudiat tall i confecció i s’havia format primer a la botiga manresana Urmu i posteriorment a la botiga El Sello de Barcelona, on va aprendre el negoci de la camiseria. El primer establiment de la nissaga va néixer en un petit habitatge del carrer Àngel Guimerà, on es confeccionava roba per a homes, sobretot camises, per encàrrec. El 1986, el negoci es va ampliar amb una altra botiga al mateix carrer de la capital del Bages, Soler Junior, que ja duria el seu fill petit, Ernest. Un any més, la família va obrir un tercer establiment al carrer Alfons XII, Caddie, que regentaria el fill gran, Joan, més tard reconegut a tot l'Estat per la seva faceta com a cineasta, que li va merèixer un premi Goya el 2004 pel seu treball «Los niños del Nepal». Joan Soler Foye va morir el 2014, als 51 anys.

El negoci de confecció de la família Soler es va ampliar el 1996 en un nou mercat, el dels vestits de nuvi.

Actualment, Ernest Soler, pare d’una filla, duia el negoci familiar juntament amb la seva esposa, Carme Barranco.

Ernest Soler, gran aficionat a la caça, és definit pel seu entorn familiar com una persona apassionada de la feina, "un botiguer de tota la vida".

