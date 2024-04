La Fira de l’Ocupació del Bages torna dijous al Museu de l’Aigua i del Tèxtil

La Fira de l’Ocupació del Bages torna el proper dijous 25 d’abril al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa amb un total de 24 empreses i més de 200 ofertes laborals. La fira, organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, és l’acte central de la Setmana de l’Ocupació, que se celebrarà durant tota la setmana vinent en diversos espais de la ciutat.

La fira està adreçada a totes les persones que busquin feina o vulguin canviar la que ja tenen i, a banda de facilitar el contacte directe dels assistents amb els departaments de recursos humans de les empreses, inclou diferents activitats orientades a ajudar els participants a augmentar les seves possibilitats de trobar feina.

Entre les activitats programades destaca la novetat del «Pati de les competències», un espai lúdic al pati del Museu on a partir de diferents jocs de taula es treballaran competències com el treball en equip, la comunicació, la paciència i la perseverança, la visió espacial, la superació de dificultats, la memòria o la compenetració, entre altres.

A més, es mantenen les activitats que més èxit han tingut en edicions anteriors com la revisió exprés de currículums, els elevator pitch, el taller sobre com fer un CV eficient o l’espai per fer-se fotografies per al CV, segons avança l’organització. La fira estarà oberta de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, amb accés lliure i gratuït. Tot i que s’adreça principalment a persones menors de 30 anys, és oberta a tothom. En l’edició 2023 la van visitar prop de 600 persones.

Les empreses que participaran enguany a la fira són Remosa, Tous, Deporvillage, Fundació Althaia, Ausa, Oliva Torras, Thor Especialidades, Masats, Aigües de Manresa, Larsa – Montserrat, Avinent Group, Grup Supermercats Rojas – Spar, Gremi d’Instal·ladors del Bages i el Berguedà, Fundació Ampans, Casa Ametller, Carrefour, Viscola, Denso, Cots i Claret, Sant Andreu Salut, Grup Vilà Vila, Supermercats Llobet, Forminsa i Casa Mas.

El programa d’activitats s’iniciarà a 2/4 de 10 del matí, al pati del Museu, amb el nou «Pati de les competències». que s’allargarà fins a 2/4 de 12 del migdia. També a les 9.30h, i durant una hora, l’espai museogràfic es podrà aprendre com fer un CV eficient. A les 11, al mateix espai, es farà una sessió de joc de rols per treballar les competències transversals. A partir de 2/4d’1 del migdia, serà el torn de l’elevator pitch, una activitat que es repetirà a 2/4 de 4 de la tarda. A més, durant tot el dia, a la sala principal, hi haurà un punt d’informació, un servei de revisió exprés de CV, el taulell d’ofertes, un punt de fotos per al CV, l’espai Manresa Treball Jove i el punt d’atenció laboral LGTBI+

Per participar a les activitats cal inscriure’s a protreball@ajmanresa.cat

La Fira de l’Ocupació del Bages forma part de les accions que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa dins del programa PICE d’impuls de l’ocupació juvenil en el marc de la Garantia Juvenil i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Setmana de l’Ocupació del Bages

La Setmana de l’Ocupació, amb activitats programades durant tota la setmana, es clourà el divendres 26 d’abril amb la presentació de l'estudi “Oferta laboral del Bages”, una publicació que analitza la informació de les ofertes del mercat de treball publicades en els principals portals d'internet al llarg dels darrers dos anys. L’acte, obert a tota la ciutadania, tindrà lloc a les 12 h a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino.