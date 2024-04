Tesla i Chery, imatge contra preu

Una de les primeres vegades que a Elon Musk, fundador de Tesla, empresa pionera en el sector dels cotxes elèctrics, li van preguntar allà pel 2011 per la qualitat del fabricant d’elèctrics xinès BYD, es va posar a riure i va dir que no tenien un gran producte i que la seva tecnologia no era gaire forta. Una dècada després d’aquella facècia, Chery està a punt de convertir-se a la primera marca de la Xina a començar a acoblar vehicles elèctrics a Espanya.

Aquest moviment obre una batalla entre Tesla, que ja compta amb algunes fàbriques a Europa, i les firmes provinents de l’Orient Llunyà. "L’únic al·licient que pot esgrimir l’empresa nord-americana és la seva imatge de marca davant els preus competitius de Chery, però ells volen trencar aquesta barrera davant el consumidor europeu", assegura Cristian Castillo, professor de Logística i Producció de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Fer-se un lloc

Les firmes automobilístiques xineses han vist un filó en el mercat europeu d’automoció: els cotxes elèctrics. La seva presència s’ha estès ràpidament per Espanya, on les dotze marques que han desembarcat al territori (BYD, DSFK, Lynk & Co, Maxus, MG, Omoda, Smart, Skywell, SWM, Voyah, Judo i Zhidou) competeixen amb les companyies locals i d’altres països del continent per fer-se lloc. De moment, ho tenen tot a favor seu. De les 10 empreses que més vehicles elèctrics venen a escala mundial, sis procedeixen del gegant asiàtic. La irrupció dels models xinesos electrificats, juntament amb les inversions milionàries previstes per algunes firmes a Espanya per aixecar la seva pròpia gigafactoria, podrien ser un revulsiu per a un sector que s’està quedant enrere en la carrera per fabricar el cotxe del futur.

Chery començarà la seva producció amb l’acoblament del model Omoda 5, que té un preu de venda per sota dels 30.000 euros. Començarà amb unes 200 unitats en el primer mes de fabricació a Espanya. Aquest últim llançament del fabricant de vehicles xinès ha aconseguit matricular gairebé 200.000 unitats a tot el planeta des del seu debut el tercer trimestre del 2023. Aquest model és molt similar al Tesla 3, que es comercialitza per uns 50.000 euros.

Està clar que el consumidor europeu ja s’ha acostumat a les marques xineses i està disposat a posar-se al volant d’aquests cotxes. "Tenen uns preus molt competitius, s’han adonat que aquest sector era un filó que podien explotar i han dedicat totes les seves forces a desenvolupar-lo", assenyala Cristian Castillo, de la UOC. Per qüestions geogràfiques, els fabricants xinesos es beneficien d’unes cadenes de valor més ben preparades i més econòmiques que els europeus. "Per no esmentar que les principals matèries primeres per fabricar cotxes elèctrics són a la Xina, com el liti i algunes terres rares", assegura Castillo.

El suport de l’Estat xinès ha sigut vital per a l’estratègia comercial desplegada per aquestes marques. "Poden permetre’s fer la competència a altres fabricants com Tesla o els europeus perquè han sigut recolzades pel Govern per desenvolupar aquesta tecnologia. Ara mateix tenen els millors productes en matèria de cotxe elèctric", assegura Eduardo Irastorza, professor de Planificació Estratègica a OBS Business School.

L’únic que, per ara, manté fora de perill les principals empreses automobilístiques nord-americanes de la competència dels fabricants xinesos són els aranzels que els Estats Units imposen a les marques xineses per vendre al seu territori. Mentre que empreses com Tesla, GM o Ford han llançat luxosos models elèctrics a preus molt alts, les empreses xineses ofereixen gran varietat d’opcions a preus molt diferents.

"Davant la possibilitat que Europa també imposi mesures proteccionistes en el futur per protegir la indústria de l’automòbil, els fabricants xinesos s’han avançat. Amb el desembarcament de Chery a Barcelona s’inicia una nova etapa, ara les empreses xineses ja comencen a produir aquí i faran la competència des de dins", conclou Cristian Castillo, de la UOC.

Subscriu-te per seguir llegint