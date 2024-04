El Bages, a l'expectativa de l'afectació de les gelades d'aquests dies a la vinya

Les baixes temperatures d'aquests dies estan tenint incidència en la vinya bagenca. Especialment les nocturnes, que han comportat gelades la passada matinada. I s'espera que aquesta propera nit també geli. Les pluges recents estan fent madurar els ceps, que ja presenten alguns brots. Aquests brots primerencs, explica la secretària de la DO Pla de Bages, Eva Farré, són els exposats als efectes de les glaçades. Amb tot, "és d'hora per saber quina afectació pot arribar tenir aquesta baixada de les temperatures en aquests petits brots. Cal esperar quinze dies", diu Farré.

Avui no hi havia un balanç encara de quin havia estat l'impacte en la vinya bagenca de la gelada. Aquesta nit passada s'han registrat temperatures de -1,7 graus a Balsareny i la mínima al país s'ha registrat a Guixers: -4,8 graus, segons el Meteocat. Al nord del Bages s'han recollit imatges de ceps afectats pel fred.

La vinya del Nuat, d'Abadal, amb les torxes enceses / Abadal

Torxes a Abadal

"Els viticultors estan alerta", diu Farré. Al celler Abadal, per exemple, s'han pres mesures per pal·liar els efectes de les baixes temperatures i les conseqüents possibles afectacions a les vinyes i s'hi ha fet una actuació preventiva a la vinya de l' Abadal Nuat, "un dels vins més icònics del celler, elaborat principalment amb Picapoll, Macabeu i Sumoll", apunten fonts del celler. Així, en aquesta vinya, de les més antigues de la finca (aproximadament, de l'any 1948) s'hi han encès centenars de torxes, col·locades entre les files dels ceps, "per tal de contribuir a augmentar la temperatura de l'entorn uns 3ºC". "Aquesta és una pràctica ancestral emprada des de l'època dels romans", recorden fonts d'Abadal, "molt utilitzada especialment també en zones de renom de França com per exemple a la Borgonya". El celler alerta que "les gelades en èpoques inusuals, quan la vinya brota, poden fer molt de mal a la futura collita".

Amb tot, Eva Farré assegura que cal esperar uns dies per fer un balanç definitiu. "Cal veure si l'afectació ha estat severa, tant en hores com en temperatura, si s'ha afectat l'interior de la planta". La planta, tot i la gelada, pot rebrotar. En cas que l'incident tingui gravetat "podria afectar en la quantitat de quilos collits", diu la secretària de la DO.

L'any passat, amb una sequera intensa i persistent en el temps, es van collir al Bages un milió de quilos. La pluja d'aquests dies, però, està sent "molt ben rebuda", diu Farré, que, amb tot, considera que "encara en falta més, durant tota la primavera i el juliol" per arribar a una collita notable, a l'entorn del milió i mig de quilos. El cap de setmana, s'espera més aigua.

