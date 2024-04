Fira de Barcelona gestionarà el Circuit de Barcelona-Catalunya per "anar més enllà" del món del motor

El consell d’administració del Circuit ha aprovat que el traçat de Montmeló (Vallès Oriental) el gestioni Fira de Barcelona per "anar més enllà" del món del motor. Així ho ha dit el director general de la institució ferial, Constantí Serrallonga, aquest dimecres en la presentació de l'acord, fet al recinte automobilístic. Fira de Barcelona explotarà l'espai sota el nom de la societat Fira Circuit a partir de l'1 de gener de 2025 i el contracte s'allargarà durant 20 anys. L'entrada de Fira permetrà, segons ha apuntat el conseller delegat del Circuit, Oriol Sagrera, rebaixar les aportacions de la Generalitat, que inicialment podrien ser al voltant del milió d'euros, tot i que dependrà dels guanys que pugui atraure la nova gestió.

El pacte fixa una aportació mínima anual de Fira Circuit de nou milions d’euros el primer any i de 10 el 2026, més un variable en funció dels ingressos -25% fins als 45 milions d’euros d’ingressos i 20% en endavant-. Es tracta d’una fórmula de contracte de 2+18 i no estarà condicionat a la continuïtat de proves com ara la Fórmula 1. En aquest sentit, des del Circuit es mostren confiats que Montmeló segueixi formant part del calendari esportiu.

El director general de Fira de Barcelona ha remarcat “el gran potencial” de l’equipament: “Venim a sumar a un projecte molt viu” i, a la vegada, ha destacat que permet “explorar noves oportunitats”. Serrallonga ha explicat que ara podran incloure el Circuit al seu negoci de salons, amb la voluntat que serveixi de complement a les fires que acullen.

Per la seva part, Oriol Sagrera ha fet èmfasi que havia de “generar un estalvi” a la Generalitat i alhora “conciliar activitat de més valor” i “connectar més i millor amb el seu entorn”. En aquesta línia, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha suggerit que el Circuit “sigui una plataforma en la reindustrialització, especialment del sector de la mobilitat”. Torrent ha recordat que el contracte és fruit del pla estratègic del Circuit de Barcelona-Catalunya, al qual es va donar llum verda l’octubre de 2022, amb l’objectiu de “reposicionar el Circuit de cara al futur” i que “no fos pura retòrica sinó amb accions i que es poguessin desplegar paulatinament”.

El conseller ha asseverat que l’objectiu és que el recinte “continuï sent un referent de les competicions esportives, mantenir els elements que l’han explicat fins ara”. Torrent ha admès que els resultats del pacte amb Fira de Barcelona no seran imminents, però ha recalcat la necessitat d’un projecte a “mig i llarg termini”.

Mateixa plantilla

L’entrada de Fira de Barcelona al Circuit no suposarà canvis de personal ni de les seves condicions, tot i que hi haurà una subrogació per aquells treballadors que desenvolupin tasques de la nova societat. Actualment, l’equipament esportiu compta amb una cinquantena de treballadors i al voltant d’un 20% seguiran pertanyent al Circuit, encara que es disposa fins a finals d’any per acabar de definir-ho.

Transport públic

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha indicat que entre els reptes caldrà “connectar [el Circuit] amb transport públic ferroviari amb Barcelona, i que es pugui fer a gran escala i sostenible”. Es tracta d’una voluntat dels responsables del traçat per fer possible en els propers anys, encara que no hi ha una data concreta.