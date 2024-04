El Govern regula l’ús fraudulent del lloguer de temporada i manté topalls per casos laborals o d’estudis

El Govern ha aprovat aquest dimecres un decret llei per evitar l'ús fraudulent del lloguer de temporada i, a partir d'ara, se'ls podrà aplicar la contenció de rendes si és ocupat per motius professionals, laborals, d'estudis, mèdics o s'està a l'espera del lliurament d'un habitatge, entre d'altres situacions anàlogues. En canvi, podran continuar sent lloguer de temporada aquells que siguin per a usos recreatius, de lleure o vacances, com puguin ser festivals i esdeveniments, o per assistir a congressos. El decret llei també establirà que en el cas del lloguer de les habitacions, l'import de la renda de totes elles sumades no pugui superar el límit establert per aquell habitatge.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que el decret llei s'ha aprovat per omplir els "forats per al·ludir l'aplicació de la norma i la contenció de rendes" que, ha dit, ha deixat la Llei estatal i amb l'objectiu de donar resposta a una "necessitat urgent i inajornable" per evitar que el parc de lloguer tradicional es traslladi al de temporada.

Capella ha detallat que s'han modificat alguns articles de la llei catalana per fer "efectiva i directa" l'aplicació d'aquestes mesures i que s'acabessin "consolidant" les pràctiques per eludir l'aplicació de la llei.

L'Executiu ha explicat que el nou decret defineix el lloguer de temporada més per l'ús i no tant per la durada del contracte. Per tant, si els usos són els que serien aplicables per a un lloguer residencial habitual s'aplicaran les regles de la LAU i si no s'acredita específicament que el lloguer és de temporada es presumirà que és residencial i es podrà aplicar el topall de rendes. Per això, junt amb l'entrega de les fiances també caldrà aportar la documentació que acrediti que el lloguer de temporada és realment pels casos previstos en el decret.

D'aquesta manera, el Govern vol evitar la "picaresca" en els contractes que s'acabin en els propers mesos i abandonin la modalitat de lloguer d'habitatge permanent per passar al de temporada; i protegir els llogaters perquè es compleixin els seus drets. En aquest sentit, l'Executiu ha previst un règim sancionador amb quantitats que aniran des del 3.000 euros per les infraccions molt lleus fins als 900.000 euros com a màxim si la infracció és molt greu.

Concretament, es considerarà infracció molt greu -amb sancions que poden anar dels 90.001 euros als 900.000 euros- llogar un habitatge que superi el 30% del màxim aplicable segons el règim de contenció de preus o fer constar una causa falsa en el contracte d'arrendament. Les sancions greus, que aniran dels 9.001 euros als 90.000 euros, seran per als lloguers amb rendes entre un 10% i un 30% al topall màxim aplicable, no fer constar la finalitat de l'arrendament i incloure les despeses de gestió immobiliària als arrendataris.

En tercer lloc, s'inclou com a infraccions lleus, castigades entre 3.000 i 9.000 euros, no fer constar a la publicitat el preu del lloguer que resulta de l'aplicació del sistema d'índex, l'import de la darrera renda i si l'habitatge és propietat d'un gran tenidor en zones tenses.

El decret incorpora dues mesures més amb l'objectiu d'incrementar el parc públic d'habitatge. Per una banda, l'ampliació del dret a l'exercici de tanteig i retracte de la Generalitat en les zones de mercat tensat. Així, la Generalitat tindrà dret preferent de tanteig i retracte en habitatges de grans tenidors o procedents d'una execució hipotecària o mitjançant compensació del pagament del deute amb garantia hipotecària. Per l'altra, amb la finalitat de dotar de més múscul financer l'Incasòl, es rebaixarà del 10% al 5% el percentatge de disponibilitat dels recursos de les fiances per garantir els pagaments en cas de cancel·lacions i devolucions.

Pel que fa la regulació del lloguer de les habitacions, el decret estableix que la suma de la renda de totes elles que en paguen els seus ocupants no pot superar l'import que el propietari ingressaria si llogués tot l'habitatge de forma unitària en una zona de mercat tensat.

El decret entrarà en vigor des de la seva publicació al DOGC, probablement aquesta mateixa setmana, però haurà de ser convalidat per la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya en el transcurs d'un mes aproximadament, sempre i quan no es presenti un requeriment al Consell de Garanties Estatutàries que faci endarrerir el procés.