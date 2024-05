Torres i Genç exposen els detalls de l'opa sobre el Banc Sabadell als treballadors del BBVA

El president del BBVA, Carlos Torres, i el conseller delegat, Onur Genç, han exposat aquest dilluns als treballadors els detalls de l'opa de l'entitat basca sobre el Sabadell. Segons han explicat fonts del BBVA, la trobada, en què també hi ha participat el 'country manager' a Espanya, Peio Belausteguigoitia, s'ha fet aquest migdia a la seu del banc a Barcelona i s'ha desenvolupat tant de forma presencial com telemàtica. En la reunió, Torres i Genç han traslladat els mateixos missatges que van explicar en la roda de premsa de dijous passat, hores després que el BBVA informés a la CNMV de la intenció de fer-se amb el control del Banc Sabadell mitjançant una opa hostil.

En la roda de premsa de dijous, Torres va explicar, entre d'altres, que l'oferta era molt favorable i "extremadament atractiva" per als accionistes perquè l'operació podia culminar en la creació d'un banc fruit de la combinació "molt poderosa de dues entitats líders i ben gestionades".

També va assenyalar que l'èxit de l'oferta quedava condicionada a aconseguir el 50,01% de les accions i obtenir les autoritzacions dels òrgans reguladors i del Ministeri d'Economia. De moment, però, el govern espanyol ja ha expressat el seu rebuig a l'opa.

D'altra banda, va admetre que si finalment hi ha una integració del Banc Sabadell dins del BBVA comportaria una retallada de personal però que s'optaria per sortides no traumàtiques i que es premiaria el talent i la meritocràcia; que la integració tecnològica podria comportar entre 12 i 18 mesos i que la marca del Banc Sabadell es mantindria en alguns territoris on ara hi té forta presència.

L'opa hostil es va presentar dijous passat a la CNMV després que el banc presidit per Josep Oliu rebutgés l'oferta presentada el passat 1 de maig que consistia en el canvi de 4,83 accions del Sabadell per una del BBVA i que suposava una prima del 30% respecte al tancament del 29 d'abril. El consell d'administració va aprovar rebutjar l'oferta en considerar-la insuficient.