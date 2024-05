Prudència i desconeixement per part dels propietaris a 40 dies d'entrar en vigor la nova normativa sobre ascensors

El pròxim 1 de juliol entra en vigor una nova normativa sobre la seguretat, manteniment i posada en servei dels ascensors, el Reial Decret 355/2024, i, tot i que afectarà uns 100.000 aparells a Catalunya, segons dades facilitades pel Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya (GEDAC) a Regió7, encara moltes comunitats, administradors de finques i particulars desconeixen ben bé que implicarà l'aplicació d'aquesta llei. En alguns casos, caldrà fer modificacions que poden costar fins a 40.000 euros.

Segons explica Aitor Martínez, copropietari de l'empresa manresana Cardener Ascensors, el decret aprovat el passat 2 d'abril pretén "millorar el funcionament i la seguretat" d'aquests aparells. A tot Catalunya hi ha uns 200.000 ascensors i el GEDAC calcula que aproximadament la meitat no compliran la normativa un cop aquesta entri en vigor i, per tant, s'hauran d'adaptar. Una de les principals exigències a partir d'ara serà que tots els ascensors hauran de tenir un sistema de comunicació per parlar amb l'exterior, protecció davant del tancament de portes i control de càrrega. El gremi d'Ascensors també calcula que a entre 10.000 i 12.000 aparells se'ls haurà de canviar les guies.

Regió7 ha contactat amb diverses gestores de comunitats de veïns, però no s'han volgut pronunciar sobre aquesta qüestió perquè asseguren que, de moment, encara s'estan informant de les afectacions que pugui tenir la normativa i volen ser prudents abans de donar indicacions. I coincideixen amb els instal·ladors a l'hora de demanar calma, ja que no caldrà realitzar les modificacions quan entri en vigor el reial decret sinó que què cal canviar i quan fer-ho es determinarà en la següent inspecció tècnica de l'aparell.

Terminis i costos

Quina quantitat hauran de pagar els propietaris dels ascensors? Segons Aitor Martínez, de Cardener Ascensors i Jordi Sarrats, vicepresident del GEDAC, és difícil posar un interval de preus, però la substitució de guies és la mesura més cara. D'aquest canvi, Martínez remarca que pot variar depenent de la infraestructura existent i les característiques de l'ascensor i on està situat i pot, en alguns casos, ascendir als 40.000 €. Així, tant el vicepresident del GEDAC com el copropietari de Cardener Ascensors indiquen que, en alguns ascensors serà més rendible posar-ne un de nou en comptes de fer les modificacions pertinents.

Quant als terminis per efectuar els canvis indicats al decret, tot i entrar en vigor l'1 de juliol, no s'hauran de fer fins a la següent Instrucció Tècnica Complementària (ITC) que serà quan l'inspector detectarà els defectes i donarà el temps establert per modificar-los. En la majoria dels casos, es tracta de 6 mesos en cas d'accident i d'1 any després de la ITC, tot i que varia segons les característiques i l'any d'instal·lació de l'ascensor. Pel que fa a la substitució de les guies, hi ha casos en què el termini per efectuar el recanvi s'allargarà fins a 10 anys.

Més canvis amb la nova norma

El nou decret també estableix unes bases de treball per a totes les empreses que, tot i funcionar de manera autònoma, hauran de tenir un pla de manteniment per cada ascensor seguint els criteris que marca la ITC. També, defineix les responsabilitats i competències de les empreses i els propietaris i estableix uns requisits mínims que han de tenir els operaris i les empreses del sector.

A més, la normativa indica l'obligatorietat de les empreses d'entregar als propietaris un manual de funcionament de l'ascensor i posar en marxa l'aparell després d'haver superat una ITC.

Una normativa "lògica i coherent"

La valoració per part del sector és positiva. Martínez veu amb bons ulls la mesura, ja que "tot el que sigui millorar la seguretat de l'usuari és bo". En la mateixa línia, Sarrats diu que es tracta d'una normativa "lògica i coherent".

Tot i això, el copropietari de Cardener Ascensors remarca la necessitat de "trobar l'equilibri" i donar temps als propietaris per fer front als costos i a les empreses per adequar les seves plantilles a la demanda. Des del GEDAC, el seu vicepresident afegeix que s'ha fet tot el possible perquè els terminis establerts al decret siguin "realistes i de sentit comú" i, també, que s'ha fet veure a les administracions públiques la "repercussió social que té" per tal d'oferir ajudes ràpides i eficaces a comunitats i propietaris per fer front a la despesa.

Quines modificacions s'hauran de fer? Anivellament : per evitar ensopegades i millorar la seguretat s'haurà de garantir una precisió de parada d'aproximadament 10 mm i una precisió de nivell de 20 mm. S'aconsella la implementació de variadors de freqüència per millorar l'aturada dels aparells.

: per evitar ensopegades i millorar la seguretat s'haurà de garantir una precisió de parada d'aproximadament 10 mm i una precisió de nivell de 20 mm. S'aconsella la implementació de variadors de freqüència per millorar l'aturada dels aparells. Protecció davant del tancament de portes : els ascensors amb portes automàtiques hauran de tenir un sistema de reobertura amb detectors a pràcticament tots els punts. Amb dades exactes, les portes hauran d'obrir-se davant d'obstacles en una altura des dels 25 mm fins als 1.600 mm sobre el terra de la cabina.

: els ascensors amb portes automàtiques hauran de tenir un sistema de reobertura amb detectors a pràcticament tots els punts. Amb dades exactes, les portes hauran d'obrir-se davant d'obstacles en una altura des dels 25 mm fins als 1.600 mm sobre el terra de la cabina. Protegir dels moviments incontrolats de la cabina en moviments ascendent, en parat i amb les portes obertes.

de la cabina en moviments ascendent, en parat i amb les portes obertes. Comunicació bidireccional : tots els ascensors hauran de tenir un sistema de comunicació amb l'exterior per poder contactar en cas d'emergència. És a dir, dins de la cabina s'hauran d'instal·lar telèfons amb contacte directe amb l'empresa de manteniment. El decret afegeix l'obligatorietat d'afegir-los i, també, que aquests siguin accessibles per persones amb discapacitat física.

: tots els ascensors hauran de tenir un sistema de comunicació amb l'exterior per poder contactar en cas d'emergència. És a dir, dins de la cabina s'hauran d'instal·lar telèfons amb contacte directe amb l'empresa de manteniment. El decret afegeix l'obligatorietat d'afegir-los i, també, que aquests siguin accessibles per persones amb discapacitat física. Substitució de guies : El GEDAC calcula que afectarà de 10.000 a 12.000 ascensors a Catalunya, sobretot a la capital. Els aparells que disposin de guies cilíndriques, de raïl o de fusta hauran de canviar-les. Jordi Sarrats, vicepresident del GEDAC, diu que aquesta mesura s'aplica perquè aquest tipus de guia no pot garantir el seu bon funcionament, ja que no es van provar en assaig real. Martínez afegeix que el recanvi seran les guies en forma de T.

: El GEDAC calcula que afectarà de 10.000 a 12.000 ascensors a Catalunya, sobretot a la capital. Els aparells que disposin de guies cilíndriques, de raïl o de fusta hauran de canviar-les. Jordi Sarrats, vicepresident del GEDAC, diu que aquesta mesura s'aplica perquè aquest tipus de guia no pot garantir el seu bon funcionament, ja que no es van provar en assaig real. Martínez afegeix que el recanvi seran les guies en forma de T. Control de càrrega: s'hauran d'afegir dispositius per controlar el pes de càrrega als ascensors i, en cas de superar-se el permès, impedir la marxa de l'aparell.

s'hauran d'afegir dispositius per controlar el pes de càrrega als ascensors i, en cas de superar-se el permès, impedir la marxa de l'aparell. Visibilitat del contrapès: els sistemes de contrapès dels ascensors s'hauran de poder veure en tot el seu recorregut pels inspectors tècnics. Segons Serrats, idealment aquest haurien de seguir el recorregut de la cabina, però hi ha casos en què segueixen un altre itinerari o estan coberts per qüestions estilístiques.

Cada quant s'ha de passar la ITC i quins resultats pot tenir? Terminis de la ITC: Cada 2 anys en els casos d'ascensors instal·lats en edificis d'ús industrial o de concurrència pública.

en els casos d'ascensors instal·lats en edificis d'ús industrial o de concurrència pública. Cada 4 anys en els ascensors situats en edificis de més de 20 habitatges o 4 plantes.

en els ascensors situats en edificis de més de 20 habitatges o 4 plantes. Cada 6 anys en la resta de casos. Possibles resolucions: Favorable: dins d'aquest tipus pot ser sense defectes, amb defectes lleus que s'hauran d'arreglar en un marge de 6 mesos o amb defectes reiterats, és a dir, ja detectats en la ITC anterior i que podrien comportar una sanció.

dins d'aquest tipus pot ser sense defectes, amb defectes lleus que s'hauran d'arreglar en un marge de 6 mesos o amb defectes reiterats, és a dir, ja detectats en la ITC anterior i que podrien comportar una sanció. Desfavorable amb defectes greus: es fa un llistat amb les modificacions necessàries i els terminis que mai superaran els 6 mesos. Passat aquest temps, l'inspector haurà de tornar per revisar l'estat de l'aparell.

es fa un llistat amb les modificacions necessàries i els terminis que mai superaran els 6 mesos. Passat aquest temps, l'inspector haurà de tornar per revisar l'estat de l'aparell. Desfavorable amb defectes molt greus: l'empresa de manteniment haurà de deixar l'ascensor fora de servei fins a arreglar el defecte i tornar a passar la revisió de l'inspector.

