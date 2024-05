Garden Ampans premiat a la sisena edició dels premis biennals Gardenmagazine

El Garden AMPANS (Santepdor) acaba de ser premiat als Gardenmagazine, un premi biennal que té per objectiu reconèixer públicament els centres de jardineria que destaquen pel desenvolupament i creixement constant, la capacitat d’innovació i el lideratge territorial.

Els organitzadors del certamen han donat a conèixer aquesta setmana els candidats als Premis Gardenmagazine 2024-2025, i han anunciat el Premi Especial per al Garden de la fundació AMPANS. Es tracta d’un premi de nova creació que s’incorpora des d’aquesta edició al palmarès dels Premis Gardenmagazine i que s’ha emportat el Garden d’AMPANS per la seva trajectòria i consolidació del projecte social. El Garden d’AMPANS dona ocupació a 12 persones, algunes de les quals amb una projecció professional de més de 25 anys. El jurat de la VI edició dels Premis Gardenmagazine ha ressaltat la implicació i compromís social del Garden de la fundació AMPANS, concretat en la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, així com de persones en risc de exclusió social.

Els guardonats han estat escollits entre més de 250 centres de jardineria de l’Estat Espanyol, Portugal i Andorra.

Els premis són una iniciativa de la revista Garden Magazine, que van néixer el 2014 amb la voluntat de reconèixer públicament aquells centres de jardineria que destaquen pel desenvolupament i el creixement constant, la capacitat d’innovació i el lideratge a la zona d’actuació i amb l’objectiu de convertir-se en un «segell de qualitat» per als seus candidats.

La cerimònia de lliurament de premis se celebrarà a València el proper mes d’octubre, coincidint amb Iberflora, que reuneix els principals gardens i centres de jardineria de la península ibèrica