Una jornada de Regió7 anima les pimes a continuar el seu procés de digitalització

Situar les empreses en l'entorn digital amb tots els múltiples mitjans que posen a l'abast les noves tecnologies; formar les plantilles en aquest procés ja irrenunciable; convertir la necessitat d'innovar en un mantra bàsic per a l'evolució de l'empresa; i anar en compte amb la ciberdelinqüència són algunes de les recomanacions que ha proporcionat una jornada organitzada aquest dilluns al matí per Regió7 i Prensa Ibérica, amb el patrocini de CaixaBank, a la sala polivalent del Kursaal de Manresa. L'objectiu de la trobada, que ha aplegat una trentena de persones, ha estat atorgar a les petites i mitjanes empreses del territori (les empreses de menys de 5 treballadors configuren el 90% de l'estructura empresarial de la Catalunya central, ha recordat un dels ponents, Esteve Pintó, conseller delegat del grup Aquacenter i president de Pimec Catalunya central) arguments per continuar immergint-se en la digitalització dels seus negocis, atès que l'entorn canviant i globalitzat orienta l'activitat econòmica a l'intercanvi mundial de productes i serveis. I a fer-ho de forma àgil, amb les millors eines d'anàlisi de les dades i amb tota la disponibilitat tecnològica per afrontar la competència.

A més d'Esteve Pintó, han intervingut en la jornada, titulada "Digitalització empresarial. Navegant el futur tecnològic de les pimes", Dani Amella, fundador i director general de l'artesenca Casa Amella; Antonio Asensio, director comercial d'empreses a la direcció territorial Catalunya de CaixaBank; i Joan Ramon Solà, responsale d'innovació de producte a la bagenca Control Group. El cap de l'àrea de societat de Regió7, Enric Badia, ha estat el moderador del debat.

Un procés sense retorn

Pintó ha trencat el gel recordant la creixent demanda d'eines per a la digitalització a les pimes i ha apuntat que aquest procés s'ha accelerat després de la pandèmia, que ha marcat una "necessitat" en les empreses. "I ja no hi ha volta enrere", ha dit Pintó. Els motius són diversos, ha apuntat: des del condicionant de la pròpia visió de negoci a les exigències de clients i proveïdors. Però, sigui com sigui, la digitalització ja forma part de l'ADN de la petita i mitjana empresa... que no vulgui quedar enrere. Pintó ha posat damunt la taula una altra de les qüestions que s'ha anat reproduint durant el debat: la necessitat de formar els treballadors en aquest canvi transcendental. "Hi ha molt marge de millora, encara", ha dit Pintó.

Dani Amella ha fet alguns apunts del seu projecte empresarial, i com les eines digitals han ajudat al seu creixement. Casa Amella fabrica productes ecològics vegans sense al·lèrgens, i l'Aquafaba, el "caldo de llegums", un substitutiu vegà de l'ou per a la cuina, és un dels seus productes estrella. I pioner a Catalunya i l'Estat, ha apuntat Amella, que ha assegurat que a la seva empresa s'inspiren en fórmules de treball japoneses, com la recerca de l'excel·lència en cadascuna de les àrees de la companyia.

;Millorar l'eficiència

Joan Ramon Solà ha aprofitat el seu primer torn d'intervenció per definir amb precisió el que cal entendre per digitalització: "el procés de transformar dades i processos analògics en el format digital per millorar l'eficiència i la presa de decisions". Una transició cap al present i el futur que requereix, ha insistit, la formació del personal. Solà ha recordat la feina de Control Group per afavorir aquests processos, tant des del software, com l'ofimàtica o la ciberseguretat, un "ventall de 360 graus per a l'empresa", i ha apuntat que la digitalització compet a totes les àrees empresarials. "Cal poder definir els objectius per assolir nous reptes", ha dit Solà, que ha reclamat a les empreses "tenir clar on vols arribar i disposar de la tecnologia per arribar-hi". En aquest sentit, ha dit, és clau escoltar els clients, i buscar entre les opcions tecnològiques que ofereix el mercat. La innovació, ha conclòs, "s'ha de sistematitzar".

Per a Antonio Asensio, l'ajut dels fons Next Generation és nuclear per afavorir el procés de digitalització, però ha lamentat que aquests ajuts acaben majoritàriament en mans de les grans empreses, sobretot per la farragositat del seu procés de tramitació. En aquest sentit, ha apuntat que CaixaBank facilita l'accés a concursos i a la gestió d'experts per salvar aquesta burocràcia a les pimes, i ha insistit que "la disrupció tecnològica fa que la digitalització no sigui una opció, sinó una obligació". Amb tot, ha recalcat que mentre hi ha sectors que han avançar molt en aquest sentit (com les TIC, per definició, i també l'immobiliari), al primari i la construcció "encara els cal avançar més". "El "gap" respecte d'Europa es va reduint, però cal fer més feina", ha dit Asensio.

La competència forana

Sobre la comparació amb la resta d'Europa, Esteve Pintó ha apuntat que les distàncies són molt curtes a nivell macroeconòmic, però que l'estructura empresarial local té un handicap respecte a la competència del continent: el tamany de les empreses, aquí menor que a la major part de grans països europeus. "Ens cal un bon assessorament, i a Pimec el tenim", ha assegurat el president de la patronal de la petita i mitjana empresa.

Solà ha insistit en el click que va suposar la pandèmia, que va marcar un canvi en la forma de treball, posant la feina en remot en el centre de les organitzacions. I ha asseverat que en aquest entorn, cal "aconseguir talent". Per a Solà, es important tractar igual les empreses a tocar de casa que les que són lluny, i ha insistit que la digitalització és "un procés continu", per al qual és millor fer "petites inversions contínues que no una gran de cop".

I és que formació interna i capacitat d'inversió per assolir la plena transformació digital i l'aprofitament de totes les eines tecnològiques a l'abast són, per a Dani Amella, els dos grans obstacles per a les petites empreses. Ha recordat que el kit digital, la iniciativa del Govern espanyol per subvencionar la implantació de solucions digitals a les empreses, ha funcionat. Solà, en aquest sentit, ha recordt que encara hi ha la possibilitat de beneficiar-se'n per a empreses de més de 50 treballadors i també per a les d'entre 0 i 3 empleats. "És una molt bona oprotunitat per decidir-se a fer el salt digital", ha dit Solà, que ha recomanat conèixer les dades, establir processos per disposar de tota la informació imprescindible per fer créixer els negocis i per amplicar les mesures que calen per assolir aquest objectiu.

Una globalització "real"

Una digitalització per a la qual "cal un bon equip de persones", ha apuntat Amella, "i bona voluntat" ("passió", hi ha afegit Asensio), i ha recomanat disposar d'una web "posada al dia i amb un producte rellevant". En definitiva, ser àgils i moderns. I també adreçar-se a nínxols de mercat concrets, perquè "hi ha qui necessita el nostre producte", sigui d'on sigui el client potencial. "La globalització digital és real", ha apuntat Joan Ramon Solà, que ha recomanat tenir una web, sobretot, que carregui de pressa les dades i que traslladi "un missatge directe, clar i precís". Per a Amella, també és necessari potenciar el missatge de la compra de proximitat per fugir de l'economia productiva low cost.

Antonio Asensio ha introduït també els avantatges de la banca digital en el procés de transformació tecnològica de les empreses, i ha apuntat que cal salvar la distància entre l'empresa i la universitat mitjançant la formació professional i ha proposat els beneficis del programa de CaixaBank Dualiza per a l'impuls de l'FP dual.

La formació professional, de fet, és una qüestió que interessa molt el sector empresarial, faltat d'especialistes en diverses àrees. Una mancança que aquesta formació salva en preparar els joves en aspectes "més teòrics que pràctics per donar valor a l'empresa".

Riscos de la ciberdelinqüència

Quant a la ciberdelinqüència, tots els ponents han insistit que és necessari tenir molta precaució i posar les mesures imprescindibles per protegir-se'n. La ciberdelinqüència, de fet, s'ha asseverat en la jornada, va en augment, i Asensio ha recordat que la banca mai no es comunica amb els seus clients "per whatsapp". Els riscos creixents de pràctiques com els mails que suplanten directius de les empreses per afavorir transferències a comptes delictius és una de les preocupacions del sector, en aquest aspecte. Cal desconfiar, doncs, i elevar el nivell de precaució.

En definitiva, la jornada ha servit per aportar arguments per a la transformació digital de les pimes, especialment en un moment en què, com ha dit Asensio, "hi ha el risc geopolític de tornar a tancar les economies", quan justament al nostre país les dades macroeconòmiques "són bones, i s'ha d'aprofitar per obrir-nos al món sense oblidar el mercat de proximitat". Perquè mantenir el canal presencial és necessari, s'ha coincidit, per especialitzar el servei.

Tenir en compte les persones

La jornada la tancat el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, que ha apuntat també la rellevància de la digitalització de l'administració, i de filtrar les dades de les quals es disposa. Vila també ha reclamat no perdre la "humanitat" de les relacions entre empreses i clients, alhora que ha assegurat que hi ha un enorme potencial entre els joves "que s'ha de captar". Vila ha conclòs que la digitalització no ha de ser un procés estàndard, sinó que ha de tenir en compte "la persona".