Barcelona acollirà el World Token Congress a finals de novembre

La seu de Foment del Treball acollirà els pròxims 27 i 28 de novembre el World Token Congress, coorganitzat per la mateixa patronal i Tokenize World Event. L'esdeveniment està adreçat a empreses, pimes, emprenedors i professionals que es plantegen adoptar la tecnologia 'blockchain' i la tokenització. El fundador i CEO de Tokenize World Event, José Antonio Bausa, ha assenyalat que "el blockchain permet una optimització de recursos que es tradueix en una millora de la productivitat i la competitivitat" i ha dit que ja hi ha entitats bancàries que ofereixen servei de custòdia de tokens.

Bausa també ha destacat les possibilitats del token com a alternativa a models de finançament per a les empreses. "La tokenització ens ofereix una nova alternativa de finançament amb menys costos i més velocitat, encara que no ha de substituir la banca", ha comentat en la roda de premsa de presentació del congrés.

El World Token Congress reunirà destacats professionals de la tecnologia blockchain i la tokenització, que presentaran casos d'ús reals aplicats sobre models de negoci exitosos en diversos sectors de l'economia real.

"Actuem de paraigua per facilitar l'impuls de projectes com aquest, que apropen la tecnologia a les empreses, a més de potenciar el paper de Barcelona i Catalunya com a hub d'innovació mundial", ha assenyalat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Per la seva banda, la directora d'Innovació, Maria Mora, ha afirmat que és "essencial que les pimes comprenguin els beneficis tangibles que aquesta transformació pot oferir als seus negocis". Per això, aposta perquè "tots els sectors representats a Foment vegin reflectides les possibilitats i avantatges que la tokenització pot brindar-los, convertint la innovació en un pilar accessible i beneficiós per a tothom".