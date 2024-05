L'IPC repunta tres dècimes al maig i s'enfila fins al 3,6% a l'Estat per l'encariment de l'electricitat i els carburants

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha repuntat tres dècimes al maig i s'ha enfilat fins al 3,6% a l'Estat, segons l'indicador avançat publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la tercera pujada interanual consecutiva i el nivell més alt des de l'abril de l'any passat. La pujada s'atribueix enguany a l'augment dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, als carburants. Per la seva banda, la inflació subjacent, que mesura l'evolució dels preus sense tenir en compte els més volàtils com l'energia i els aliments frescos, ha pujat una dècima respecte de l'abril, fins al 3%, després de gairebé un any de baixades. En termes intermensuals, durant el maig els preus han augmentat un 0,3%.

Segons l'INE, per tant, durant el maig els preus han estat un 3,6% més alts que el mateix mes de l'any passat. L'organisme ha recordat que durant el maig del 2023 els preus de l'electricitat i els carburants van baixar, de manera que el repunt respon principalment a l'anomenat efecte base.

Pel que fa a la taxa de variació mensual del 0,3%, representa una baixada de quatre dècimes respecte de l'abril, quan aquest indicador va situar-se en el 0,7%.

L'INE publicarà a mitjans de juny les dades definitives de l'IPC del maig i aleshores també es coneixeran les xifres per comunitats autònomes. A Catalunya, a l'abril la inflació va augmentar dues dècimes i es va situar en el 3,3% interanual impulsada pel preu de l'habitatge i l'alimentació.