Roges Supermercats obre etapa amb l’entrada de Condis al seu accionariat

L’adquisició del 33% de Roges Supermercats per part de la cadena catalana Condis, participada pel fons Portobello, obre un nou horitzó l’empresa fundada a Manresa el 1939 i que té la seu actualment a Sallent. Segons Pilar Laimon, neta dels fundadors, Moisès Rojas i Dolors Puig, i actualment CEO de Roges Supermercats, «aquesta integració ens permet no només créixer com a empresa, sinó també millorar significativament els serveis i producte que oferim als nostres clients».

L’operació suposa la integració dels 24 establiments Spar (21) i Suma (3) que avui gestiona Roges a la marca Condis. D’aquesta manera deixa de tenir vigència l’acord amb el grup de distribució Transgourmet Ibérica pel qual Roges era llicenciatària de la marca holandesa Spar per a la Catalunya central i altres territoris del país. Roges Supermercats factura més de 30 milions d’euros i dona feina a més de 200 treballadors. L’acord, assegura Roges, permetrà «mantenir i crear nous llocs de treball» i proporcionarà «oportunitats de formació i desenvolupament professional dins d’una estructura empresarial més robusta».

Laimon, que insisteix que l’entrada de Condis a la cadena amb una participació minoritària manté la propietat manresana de Roges, explica a aquest diari que l’acord és «bo» per a l’empresa bagenca en posar en sintonia dues empreses «amb els mateixos valors quant a model de proximitat i que compartim el treball amb proveïdors locals». «Són formats molt adequats» per a la col·laboració conjunta, apunta la CEO de Roges.

La integració a Condis ha de permetre als locals de Roges «accedir a una infraestructura logística més avançada, optimitzar la nostra cadena de subministrament i oferir una gamma de productes més àmplia i diversa», apunten fonts de Roges.

La integració suposarà un «procés d’adaptació» que es concretarà en el canvi de marca dels establiments gestionats per Roges a partir del mes d’octubre, avança Laimon. Roges té previst obrir el seu primer supermercat amb l’ensenya de Condis a Bagà, el març de l’any que ve.

Fonts de Condis, per la seva banda, han destacat que la col·laboració «aporta un creixement profund del mercat local i una lleialtat de clients que serà fonamental per enfortir la presència de Condis a Catalunya».

Roges disposa de 7 supermercats a Manresa, i d’un en diversos municipis del territori central: Sallent, Puig-reig, Navàs, Moià, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada, Igualada, Bagà i el Pont de Vilomara. A més, té presència al Baix Llobregat, el Vallès i l’Alt Penedès.