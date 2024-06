El govern espanyol ultima una eina que permetrà identificar els allotjaments turístics il·legals

El govern espanyol preveu tenir operativa "en breu" una eina que permetrà identificar els allotjaments turístics il·legals. Així ho ha anunciat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que ha detallat que es tractarà d'una plataforma digital on els portals hauran de "compartir les seves dades" i les diferents comunitats autònomes hi tindran accés.

"Volem avançar per ordenar millor l'oferta turística", ha dit el ministre en la inauguració de la 121a reunió del Consell Executiu d'ONU Turisme. Hereu ha defensat que és "necessari" canviar el model actual per tal de garantir que sigui "respectuós amb els entorns urbans". En la mateixa línia, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apostat per una "reconversió" del sector turístic.