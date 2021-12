La filial suïssa de BBVA ha incorporat ether al seu servei de custòdia i compravenda de criptomonedes, per tant, a partir d’ara els seus clients de banca privada al país podran gestionar tant bitcoin com aquesta criptomoneda. L’entitat ha explicat en un comunicat que des del seu llançament, el servei de custòdia de criptoactius de BBVA Suïssa ha tingut bona acceptació entre els clients de banca privada i els inversors que gestionen personalment les seves carteres amb New Gen. El model de desenvolupament de serveis entorn de les criptomonedes a Suïssa pot ser un referent per al disseny d’una normativa sobre l’assumpte a la UE, en una tendència que obliga els bancs tradicionals a prendre posicions.

«Ens hem decidit a incorporar ether al nostre ‘wallet’ de criptoactius perquè, juntament amb bitcoin, són els protocols que més interès desperten en els inversors; al mateix temps que ens ofereixen totes les garanties per complir la regulació», ha assegurat el conseller delegat de BBVA Suïssa, Alfonso Gómez. L’objectiu de BBVA Suïssa és continuar ampliant la cartera d’actius digitals en els pròxims mesos. L’entitat ha assenyalat que ofereix aquest servei a Suïssa perquè compta amb una «regulació clara i una gran adopció d’aquests actius digitals», i que la seva extensió a nous països dependrà de si els mercats compleixen les condicions adequades quant a maduresa, demanda i regulació. Per zones, BBVA ha destacat els països d’Amèrica Llatina, on «hi ha molt interès» per invertir en aquests actius, tot i que també l’han detectat a Europa i Turquia.