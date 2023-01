Vueling acceptarà criptomonedes per pagar els bitllets d'avió a partir de la segona meitat del 2023. L'aerolínia ha detallat que l'opció estarà disponible per a particulars quan comprin els vols a través de la seva pàgina web. Segons ha explicat Vueling en un comunicat, serà la primera companyia low cost d'Europa que oferirà aquesta possibilitat. Tot plegat és fruit d'un acord de col·laboració entre Vueling i Criptan, una start-up valenciana especialitzada en criptomonedes. A l'última ronda de finançament de la plataforma hi va entrar Ángel Corcóstegui, exconseller delegat del Banc Santander o l'exvicepresident i conseller delegat d'Inditex José María Castellano.