Tot i que el mercat de les criptomonedes travessa un fred hivern després de la caiguda dels últims mesos, el Regne Unit accelera els plans per poder aprofitar que ara, després de Brexit, té llibertat regulatòria i convertir la City de Londres en un centre global de criptoactius.

La Reforma d'Edimburg (així és com es coneix el full de ruta del Govern britànic per deslligar-se definitivament de les normes de serveis financers de la Unió Europea), proposa un marc legal per a les activitats lligades a les criptomonedes que posa el focus a impulsar la innovació i a atraure inversions cap a una indústria que promet beneficis bilionaris.

En els últims dies, el Ministeri d'Economia ha llançat a més un procés de consulta per desenvolupar un "règim líder mundial" al sector, que protegeixi els inversors i contribueixi alhora que floreixi el negoci dels préstecs en criptoactius, precisament un dels àmbits que ha desencadenat la crisi actual.

Per a Londres, l'enfonsament del mercat el 2022, que ha evaporat els fons de milions d'inversors, és una etapa més en el naixement d'un sector nou.

Andrew Griffith, secretari d'Estat per a la City i responsable de serveis financers al Ministeri d'Economia, ha comparat el "crash" de les criptomonedes amb la punxada de la bombolla de les primeres companyies lligades a internet a finals de la dècada del 1990.

"Probablement és inevitable que en una indústria emergent i disruptiva hi hagi gent que ha guanyat diners i una altra que n'hi ha perdut. No és un fet inusual. Va ser així a les primeres etapes d'internet, igual que ho va ser a les primeres etapes dels trens a vapor", ha descrit Griffith al comitè de Tresoreria de la Cambra dels Comuns.

Sota la seva direcció, el Regne Unit aspira a legalitzar com a forma de pagament vàlida les conegudes com a criptomonedes estables, actius privats el valor dels quals està habitualment lligat al de divises tradicionals com el dòlar, la lliura i l'euro.

Alhora, el Banc d'Anglaterra examina la possibilitat de crear una lliura esterlina digital, batejada ja per la premsa com Britcoin, que actuaria com una criptomoneda estable recolzada pel tresor públic, una possibilitat cap a la qual també avança el Banc Central Europeu ( BCE).

Superar la Unió Europea

Amb les seves propostes legislatives, ben vistes per les principals firmes del sector, el Regne Unit intenta anar més enllà de la Llei de Mercats de Criptoactius (MiCA, en anglès) que Brussel·les ja té avançada.

"Molts dels detalls encara estan per definir al Regne Unit, però els règims britànic i europeu diferiran previsiblement en diversos àmbits", ha explicat a l'agència EFE Conor Macmanus, director d'Anàlisi de Legislació de Serveis Financers a la consultora PwC.

"La Unió Europea ha creat un marc independent per als criptoactius, mentre que el Regne Unit vol modificar les normes de serveis financers que ja existeixen" per incorporar-los a la resta d'actius tradicionals, destaca l'analista.

Els plans de Londres "cobreixen els préstecs i les finances descentralitzades (DeFi), àmbits que no estan actualment inclosos al règim de la Unió Europea", detalla Macmanus, que puntualitza que el pla donarà suport a la viabilitat de la indústria a llarg termini.

"Complir les exigències legals requerirà inversió per part del sector, però en fer-ho s'incrementarà la resiliència de les firmes i els seus models operatius, cosa que resulta essencial", afegeix.

Qüestionat sobre l'atractiu de la City al panorama global de les criptomonedes, l'expert de PwC adverteix que la regulació favorable és només un dels ingredients necessaris.

"Hi ha molts factors que determinen l'èxit d'un centre financer, la regulació és clau, però n'hi ha d'altres també importants, com la capacitat per atraure talent", avisa.

Rebut amb els braços oberts

Binance, un dels principals intercanviadors de criptoactius del món, ha saludat les propostes del govern anglès. "Creiem fermament que un marc regulador estable contribueix a impulsar la innovació i és imprescindible per aconseguir confiança", ha assenyalat un portaveu de l'empresa.

Coinbase, un altre dels grans intercanviadors, que cotitza a la Borsa de Nova York, ha celebrat que el Govern britànic hagi convertit les seves "ambicions polítiques" en "propostes regulatòries concretes".

"És fantàstic veure com Andrew Griffiths està oferint la claredat legal que necessitem per innovar", ha afirmat Faryar Shirzad, antic membre del Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units com a assessor financer i actual director d'Estratègia de Coinbase.