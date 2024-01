Els drets dels treballadors estan molt desemparats; avui en dia et poden fer fora, en un tres i no res, sense previ avís, tot i estar fix en l'empresa. La quantitat a cobrar per indemnització també és baixa i, agafar la baixa, pot suposar un perill a l'hora de mantenir la feina. Avui t'explicarem què passa quan et poses malalt i quan has de presentar la baixa mèdica.

Quan una persona es posa malalta, sempre ha d'anar al metge per justificar el dia perdut. A més, si veiem que no ens trobem bé i amb els justificants corresponents, podem estar fins a 3 dies (72 hores) a casa sense entregar la baixa mèdica. Només necessitem els justificants mèdics.

El problema del justificant mèdic

Tot i que, en principi amb un justificant mèdic en tenim de sobres, la legislació espanyola no diu el mateix i no els reconeix com a tal. Només algunes empreses i convenis col·lectius els accepten. Així doncs, el més aconsellable és agafar directament la baixa, ja que, legalment podria suposar una falta d'absència no justificada, traient-nos un dia de pagament de la nòmina o fins i tot, acomiadant-nos.

Quan haig de demanar la baixa laboral

Si et trobes malament i vas al metge, demana la baixa laboral, encara que sigui per un dia. D'aquesta manera podràs justificar la teva baixa i no et repercutirà econòmicament.

La Seguretat Social ens explica que, segons com s'hagi produït el factor de la baixa, podríem començar a cobrar des de l'endemà a aquesta, evitant perdre diners.

Què cobraré quan estigui de baixa

El pagament per incapacitat temporal depèn de l'origen d'aquesta, segons la Seguretat Social.

Si pateixes una malaltia comuna, no considerada accident laboral, cobraràs un 60% de la base reguladora, a partir del 4t dia de baixa i fins al dia 20 d'aquesta. Si estàs de baixa durant més dies, la base reguladora augmentarà fins al 75%.

cobraràs un 60% de la base reguladora, a partir del 4t dia de baixa i fins al dia 20 d'aquesta. Si estàs de baixa durant més dies, la base reguladora augmentarà fins al 75%. En cas de patir malaltia professional o accident de treball, cobres el 75% de la base reguladora a partir de l'endemà de la baixa.

cobres el 75% de la base reguladora a partir de l'endemà de la baixa. Per acabar i com a dada més recent, si pateixes incapacitat secundària per menstruació, cobraràs el 60% de la base reguladora des del primer dia fins al 20è i, després, el 75%.

Tot i aquestes condicions, hi ha empreses que tenen altres pactes i el percentatge per la baixa pot ser major o pots començar a comptabilitzar a partir de l'endemà de la baixa. Així doncs, el més recomanable és demanar la baixa, encara que sigui per un dia.