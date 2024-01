Viure de lloguer és el més comú. Per poder tenir una casa de propietat necessites molts estalvis i una feina fixa. La feina fixa la pots trobar, però, actualment, no hi ha cap llei que empari al treballador fix amb una bona indemnització, per exemple. Això només ho fan quan portes molts anys o depèn de l'empresa. I si parlem dels estalvis... Què en podem dir! Poca cosa; ja que és molt difícil estalviar cada mes una bona quantitat i poder comprar-te un habitatge propi amb el nivell de vida actual. Doncs, com deia, si vius de lloguer, pot ser que el teu arrendador et posi diverses clàusules al contracte; i una d'elles pot ser, no rebre gent a casa. Però, això és legal?

L'arrendador té certs drets sobre l'habitatge, ja que és de propietat. Tot i que, des del moment que el lloga, deixa de tenir certs drets i els concedeix al seu inquilí, el qual paga per un habitatge digne i amb certes condicions d'habitabilitat i llibertat. Hi ha propietaris que quan fan un contracte de lloguer volen posar moltes clàusules per tal d'evitar qualsevol desperfecte en l'habitatge. Però, sabies que hi ha arrendadors que et prohibeixen portar familiars, amics o parella a casa? En el moment de signar el contracte de lloguer, et pots trobar que signis aquestes estranyes clàusules perquè necessites cobrir aquesta necessitat bàsica d'una forma urgent. Però, què passa quan decideixes que no vols continuar amb aquest condicionant? Et poden fer fora de casa o buscar altres problemes legals? La resposta és contundent: no. Els lloguers es regulen amb la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i amb les clàusules que puguin pactar les parts en el contracte. Però, podem acollir-nos a les normatives superiors com la LAU o el Codi Civil, per exemple, per tal de refusar les clàusules ja signades. La llei no estableix una norma específica sobre prohibicions de les visites a l'habitatge llogat La normativa Segons el portal immobiliari Idealista, tot i haver-hi les clàusules signades per ambdues parts, l'inquilí es pot penedir de no rebre visites. En aquest moment, l'inquilí podrà fer-ho i per tal d'emparar-se amb lleis en mà, pot fer servir la mateixa Constitució espanyola. En l'article 18 de la CE hi ha dos punts importants respecte a l'habitatge: Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la mateixa imatge

El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-se en ell, sense consentiment del titular o resolució judicial, tret d'un cas de flagrant delicte Així doncs, gràcies a aquests dos drets, l'inquilí pot rebre les visites que cregui oportunes dins el seu domicili, sense que l'arrendatari s'hi pugui oposar, ja que té el dret a la intimitat personal i familiar i, a més, el domicili és inviolable. Les clàusules sobre les visites al domicili són temporals i estan subjectes a l'acceptació de l'inquilí, segons Idealista. En l'únic cas que podríem tenir problemes seria si les visites estiguessin a casa durant uns mesos i es cobrés una part del lloguer per estar allà. D'això se n'anomena sotsarrendament i està prohibit sense el consentiment escrit de l'arrendador. A més, l'article 8 de la LAU ho deixa molt clar; en cas de fer un sotsarrendament sense el consentiment escrit de l'arrendador, immediatament es cancel·la el contracte.