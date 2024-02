Arriba Sant Valentí i si no tens parella, potser tens ganes de trobar-la, oi? Estar sol, no sol agradar; o sí? La veritat és que l'amor és molt bonic, però n'hi ha de molts tipus. Com diuen les meves amigues: "el mercat està molt malament". Així doncs, per què no intentar buscar parella per una web de cites o aplicació? Aquestes aplicacions, des de la Covid-19 van pujar i són el número u a l'hora de lligar, però, totes són fiables? T'explicarem que has de tenir compte perquè et poden enganyar i no els usuaris, que també, sinó la mateixa app o web.

El màrqueting amorós està al màxim durant aquestes primeres setmanes de febrer i és que Sant Valentí està a tocar. Així doncs, la inversió per aconseguir subscripcions i matx en les apps de cites és el que es busca. Aplicacions n'hi ha moltíssimes: Tinder, Grindr, Our Time, Meetic, Badoo, etcètera. Quina has provat o vols provar? No tot és amor a les aplicacions Tot i que, moltes d'elles estan destinades a trobar-te parella, també n'hi ha d'altres que estan enfocades a conèixer persones i no fa falta res més, només tenir coses en comú. I no podem deixar de banda que també hi ha aplicacions per buscar sexe i tenir-lo en el moment que vulguem; això és com un bufet lliure. Neix la primera aplicació de cites dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual Com funcionen les aplicacions de cites Primer de tot, t'has de registrar.

En alguns casos el registre pot ser gratuït, però amb moltes limitacions.

però amb moltes limitacions. Sovint, has de donar-te d'alta a les subscripcions, si vols accedir a més serveis. En la majoria dels casos si no ho fas o no pagues una quota, la possibilitat de trobar parella per l'aplicatiu és molt escassa. Els problemes de les apps L'OCU ha rebut diverses queixes d'usuaris que han rebut un mal servei o han viscut una estafa per part d'aquestes i altres aplicacions de cites. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, hem d'anar em compta amb aquests punts: Les subscripcions : tot i que, no hàgim demanat una subscripció a la versió Prèmium , ens la poden estar cobrant; així que, compte.

: tot i que, no hàgim demanat una subscripció a , ens la poden estar cobrant; així que, compte. Baixa dels serveis: quan ja no vols fer més ús d'una aplicació, t'has de donar de baixa. Hi ha hagut casos en què se'ls ha continuat cobrant la quota tot i ja no estar donats d'alta.

quan ja no vols fer més ús d'una aplicació, t'has de donar de baixa. Baixa de l'aplicatiu: vols donar-te de baixa i no trobes l'opció o et trobes amb un munt de traves. La demanda de l'OCU a les aplicacions de cites Transparència

Informació completa Els consells de l'OCU sobre les webs i apps de cites Si la pàgina o app no informa de les seves quotes i condicions de contractació, marxa immediatament d'aquell aplicatiu, pots tenir problemes. T'has subscrit a l'aplicació i ara toca controlar el teu compte bancari. Revisa regularment que t'estan cobrant. En cas de trobar-te amb un rebut o import que no pertoca, has de posar una reclamació directament a la web o aplicació. Has de buscar els serveis d'atenció al client i de com i per quins mitjans comunicar una incidència.