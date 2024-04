La multa d'Hisenda si superes aquestes quantitats en efectiu

Per tal de regular i evitar el frau fiscal, Hisenda va passar dels 2.500 euros als 1.000 euros en efectiu. Amb això el que es va fer és que si s'havia de fer un pagament en efectiu superior, s'hagués de buscar un altre canal per a fer-ho, com per exemple, recórrer a les transferències bancàries. Aquesta mesura va aparèixer fa més de dos anys gràcies a la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

En el cas de les transferències també cal tenir present la llei 7/2012 de la normativa tributària, que fixa als 10.000 euros el límit per transferir diners sense haver-los de declarar. Aquest màxim també s'aplica a altres operacions com ara retirada de diners en caixers.

Ingressos superiors a 3.000

Pel que fa als ingressos, Hisenda podrà investigar totes les operacions que superin els 3.000 euros o aquelles en què es pagui amb bitllets de 500 euros.

Afegir, que aquests límits de diners en efectiu no s'aplicaran quan es tracti de particulars estrangers que arribin a Espanya. En aquests casos, el límit serà de 10.000 euros.

Pagar en efectiu et pot dur molts problemes / freepik

A part d'Espanya, hi ha altres països de la Unió Europea (UE) que tenen límits en els pagaments en efectiu. A França, el llindar de 3.000 euros es va reduir a 1.000, mentre que a Itàlia va pujar de 1.000 a 3.000 euros. Alemanya, on per ara no existeix cap limitació, estudien situar-la en 5.000 euros. La Comissió Europea ha iniciat els passos per veure la possibilitat d'establir restriccions a escala comunitària.

Multes de fins a 2.500 euros

Els professionals que igualin o superin els 1.000 euros marcats com a límit establert de pagament en efectiu s'enfrontaran a una multa per part d'Hisenda. La multa serà tant per al que rep els diners com el que els envia i serà el 25% del pagat en metàl·lic, cosa que equival a sancions d'entre 250 i 2.500 euros.