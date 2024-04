T'agrada pagar en efectiu? Compte perquè et pot tocar pagar una multa per fer-ho!

El control contra el frau financer ja fa uns anys que es va començar a posar dur i més des de la utilització de les aplicacions de compravenda i els Bizum. Així doncs, des de ja fa un parell d'anys, Hisenda va marcar un límit inferior al que hi havia per pagar en efectiu sense haver de declarar-los. Vam passar dels 2.500 euros als 1.000 euros, d'aquesta manera el control seria molt més ràpid i efectiu. La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal va ser la que va modificar els màxims de l'efectiu. Llavors si vols pagar més diners en efectiu has de fer-ho mitjançant transferència bancària. En aquest article descobriràs la multa que et pot caure si decideixes pagar d'una altra manera i passar la normativa establerta. Pren nota!

En el cas de les transferències també cal tenir present la llei 7/2012 de la normativa tributària, que fixa als 10.000 euros el límit per transferir diners sense haver-los de declarar. Aquest màxim també s'aplica a altres operacions com ara retirada de diners en caixers.

Ingressos superiors a 3.000 euros

Pel que fa als ingressos, Hisenda podrà investigar totes les operacions que superin els 3.000 euros o aquells en què es pagui amb bitllets de 500 euros.

Afegir, que aquests límits de diners en efectiu no s'aplicaran quan es tracti de particulars estrangers que arribin a Espanya. En aquests casos, el límit és de 10.000 euros.

Pagues sempre en efectiu? Compte amb les grans quantitats / -

A la resta d'Europa

A part d'Espanya, hi ha altres països de la Unió Europea (UE) que tenen límits en els pagaments en efectiu. A França, el llindar de 3.000 euros es va reduir a 1.000 euros, mentre que a Itàlia va pujar de 1.000 a 3.000 euros. Alemanya, on per ara no existeix cap limitació, estudien situar-la en 5.000 euros. La Comissió Europea ha iniciat els passos per veure la possibilitat d'establir restriccions a escala comunitària.

Multes de fins a 2.500 euros

Els professionals que igualin o superin els 1.000 euros marcats com a límit establert de pagament en efectiu s'enfrontaran a una multa per part d'Hisenda. La multa serà tant per al que rep els diners com el que els envia i serà el 25% del pagat en metàl·lic, cosa que equival a sancions d'entre 250 i 2.500 euros.