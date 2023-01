Les empreses Moventia, Cafès Pont, Motor Munic i Innova Experts han estat les guanyadores dels primers Premis Etalentum que la companyia concedeix a les empreses que millor han dut a terme les seves polítiques de recursos humans. Aquests premis, que són de caràcter local i que tindran lloc a diferents ciutats espanyoles durant aquest any, han iniciat el seu recorregut reconeixent les empreses ubicades a Sabadell i les poblacions del seu entorn.

Per als cofundadors d'Etalentum, Jaume Alemany i David Boixader, la creació d'aquests premis té com a objectiu “reconèixer el treball de moltes empreses en la gestió del capital humà ja que, sovint, no són prou valorades. Les polítiques de recursos humans són estratègiques a les organitzacions. Vetllar per tenir treballadors motivats que comparteixin l'objectiu comú, detectar el talent i fomentar-lo, així com facilitar la conciliació, entre altres aspectes, és fonamental per a l'èxit de les empreses ”, expliquen.

Per seleccionar les millors candidates, Etalentum ha comptat amb un comitè d'experts format per un representant de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, Banc de Sabadell i la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona que va elaborar una llista seleccionada d'empreses candidates que després han estat votades, mitjançant una enquesta, per les persones que viuen a la zona.

El premiat d'honor ha recaigut al conseller delegat de Moventia, Josep M. Martí, l'únic premi que ha estat atorgat directament pel comitè d'experts.

Els guardons han estat lliurats en un acte que ha estat presidit per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i al què han assistit persones representants del món empresarial del Vallès Occidental.

Per a Etalentum, les 19 empreses seleccionades pel comitè d'experts són igualment guanyadores, malgrat que no hagin estat les més votades, ja que totes tenen sòlids projectes de promoció i desenvolupament del capital humà. Les empreses candidates han estat: Dentaid, Uriach, IDP, Neteges Muñoz, Moventia, Motor Munic, Cafès Pont, Gravity Works, Andrés Maldonado, Vestilab, Reprografia Industrial de Catalunya, Serret Mobles, Idealmedico, AIS Vision Systems, ANUBIS Cosmetics, Beor Equip, Play Off Informàtica, Polytex Gestió automatitzada de Peces i Innova Experts.

VALORS PREMIATS PER ETALENTUM

Els premis han valorat que les empreses treballin en aspectes com la promoció del talent intern i extern, el nivell de compromís amb els treballadors, la creació d' oportunitats per a la formació i el desenvolupament professional i l'aplicació de polítiques de conciliació, integració, gènere i salut, així com les bones polítiques de comunicació interna i transparència.

LABOR D'ETALENTUM

Etalentum, que aquest any compleix el seu desè aniversari i centra la seva activitat en la selecció de càrrecs intermedis, directius i perfils altament especialitzats, és una empresa que té com a valor diferencial la seva aposta per la proximitat i la tecnologia en el desenvolupament de la seva feina. El grup compta amb 32 oficines a tota Espanya, fa 1.200 processos de selecció a l'any i disposa d'una plataforma de candidats pròpia formada actualment per més de 200.000 persones.