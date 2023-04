Tenir coneixements en xarxes informàtiques t'obre la porta a un mercat laboral ampli, amb sortides professionals diferents i amb sous per sobre de la mitjana. Per això, no deixis passar aquesta oportunitat i aconsegueix ara el teu certificat!.

El curs de xarxes informàtiques t'ensenya tot allò relacionat amb el muntatge i la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics. Entre les sortides professionals d’un curs de xarxes informàtiques destaquen: • Administrador de xarxa i sistemes tant de manera física com mitjançant connexió remota. • Tècnic de maquinari i programari. • També podeu treballar en botigues de reparació i manteniment d'ordinadors. Sistemes microinformàtics t'ofereix una formació de 560 hores, de dilluns a divendres de 7.45h a 14.45h. Tens la possibilitat de formar-te a través de classes en directe amb el teu professor, tallers presencials i la possibilitat de, un cop finalitzat el curs, realitzar pràctiques professionals en algunes de les empreses del sector. Els interessats poden obtenir més informació a la seu del Cidet Formació i Consultoria del Passeig Pere III de Manresa i a través el seu portal a Internet http://soc.cidetonline.com i del seu telèfon 93 874 89 00. Les places són limitades.