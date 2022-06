Superat el primer dia de selectivitat, que va transcórrer sense incidents més enllà del desassossec que va provocar en molts estudiants l’adverbi de focus en l’examen de llengua i literatura castellana, les PAU 2022 entren en la seva segona jornada amb l’examen de llengua i literatura catalana, que forma part de la fase general obligatòria. Els estudiants han sortit en general satisfets. «Era una prova assequible», opinaven alumnes de l’institut Salvador Espriu de Barcelona. Ho corroborava Adriana Cabral, una jove d’origen uruguaià que realitzava les PAU per tercera vegada. «Les convocatòries del 2021 van ser més difícils. Aquesta vegada, les preguntes eren més fàcils i gairebé no hi havia fonètica», valorava.

Malgrat això hi ha hagut algun element que ha despistat els estudiants. Com la derivada de ‘carn’. L’examen demanava completar la següent frase amb una derivada d’aquesta paraula: ‘El pressumpte culpable va cometre l’assassinat amb traïdoria i (carn)’. La resposta seria ‘acarnissament’ o ‘encarnissament’. Molts no ho han vist clar. «Jo hi he posat ‘carnisseria’». «Jo ‘carnissada’», comentaven dues alumnes del Salvador Espriu. «Jo he posat ‘carnassa’», apuntava una jove de l’institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt. L’opció A incloïa una comprensió lectora basada en l’obra ‘Nocturn’, de Jaume Cabré, mentre que en la B es proposava un text d’’Avatars humans per portar terme asajos clínics’, d’Anna Reig. Els alumnes que s’han examinat al campus Ciutadella de la UPF han trobat «estrany» el text de Cabré i per això han triat l’opció B. Els que han elegit Cabré, l’han hagut de llegir diverses vegades. «Llavors ja s’entenia», explicaven. Unanimitat en què les preguntes sobre ‘La plaça del Diamant’, de Mercè Rodoreda, i sobre ‘Aigües encantades’, de Joan Puig i Ferreter, eren «molt fàcils». Valoraven que «els verbs velars eren els típics» i han tingut els dubtes habituals sobre ortografia i temps verbals. El nivell de català dels estudiants és focus d’atenció després que diversos estudis hagin detectat un descens de l’ús d’aquesta llengua per part dels joves i després de la sentència del TSJC que obliga el Departament d’Educació a fer un 25% de les classes en castellà a totes les escoles de Catalunya. Després d’aquest examen, a les 12.00 h els alumnes s’examinaran, en funció de la modalitat de batxillerat, de matemàtiques aplicades a les ciències socials, ciències de la terra i medi ambient, fonaments de les arts i grec. Aquesta serà la primera ocasió en què se’ls entregaran els exàmens segons la llengua que van escollir dimarts en omplir el formulari autocopiador anònim. Als que van triar el català, se’ls repartirà una còpia en aquest idioma, i als qui van triar el castellà, se’ls donarà una versió en aquesta llengua.