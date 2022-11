Si has estat de les mares lleones o de les mare oca, o de qualsevol altre adjectiu amb el qual us sentiu còmodes que signifiqui que has optat per una maternitat molt present, en la qual durant els primers anys de vida dels teus fills has estat la responsable, sinó única, majoritària de la cura i atenció dels teus infants, potser hauràs d’aprendre a deixar anar corda. Hi ha persones que n’aprenen amb el pas del temps d’una manera natural, van abraçant altres maternitats segons les necessitats pròpies i les dels seus infants, però n’hi ha que els costa més i han de fer un treball per aconseguir aquesta adaptació. Sovint aquestes dificultats venen per pors internes, inseguretats pròpies i preocupació pel benestar dels seus infants.

