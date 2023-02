Encendre la teva càmera, asfixiar-te amb l’ajuda d’un objecte domèstic i esperar fins que la falta d’oxigen et porti al desmai. Filmar com un es talla la respiració i la xutada d’adrenalina que obté en recuperar la consciència s’ha convertit en un repte viral. Aquest desafiament conegut com Blackout challenge existeix des de 2008 però s’ha popularitzat en els dos últims anys entre menors d’edat després de ser amplificat en TikTok, portant a la mort a almenys 20 nens i nenes a tot el món, 15 d’ells de menys de 12 anys, segons dades recopilades per Bloomberg Businessweek. Encara que no es tracta d’una tendència generalitzada, aquestes tragèdies inquieten als pares i a la pròpia plataforma.

Pot ser la xarxa social de moda un perill per als més petits?

En poc més de sis anys d’existència, TikTok s’ha convertit en una de les plataformes digitals més populars del món, acumulant més de 1.200 milions d’usuaris actius al mes i 317 milions de descàrregues en els primers sis mesos del 2022, segons dades de Apptopia. La xarxa, propietat de la companyia xinesa ByteDance, s’ha convertit en tot un fenomen social especialment entre els membres de la Generació Z. Encara que TikTok no especifica quina edat tenen els seus usuaris, es calcula que un 43% de la seva audiència global té 24 anys o menys, segons Datareportal. Informes interns filtrats a The New York Times van mostrar que en el 2020 fins a un terç dels seus usuaris són menors de 14 anys. Tretze és l’edat mínima per a tenir un compte.

Per què triomfa tant entre els petits?

Part essencial de l’èxit de TikTok es deu al seu algorisme. Aquest identifica els vídeos que més temps retenen als usuaris enganxats a la pantalla i els recompensa mostrant-los a cada vegada més persones. Si el vídeo enganxa podrà ser vist per milions de persones, encara que l’usuari que l’hagi fet tingui pocs seguidors. Així, es democratitza l’accés a la desitjada viralitat. En aquest sistema, els desafiaments s’han convertit en un senyal d’identitat de la plataforma, un recurs al qual també recorren les marques amb finalitats promocionals. Encara que la majoria són divertits i inofensius, en els últims anys han sorgit altres més extrems que van des de ficar el cap en una bossa de carbó fins a cremar-se la cara, llimar-se les dents o destrossar material a l’escola. Aquests evidents perills poden colar-se en el mòbil dels menors sense que ells el percebin com una amenaça. «El seu cervell és encara poc madur i no són capaços de discernir entre la realitat i la ficció, entre el que és moralment correcte i el que no», adverteix Agnès Brossa, psicòloga de família. «Amb un adult al costat, el debat sobre el que veuen els pot enriquir, però molts nens se senten sols i acaben enganxats a la pantalla». Com a punta de llança de l’anomenada economia de l’atenció, les xarxes socials han accentuat la necessitat dels usuaris de fer coses per a destacar, un fenomen que s’accentua en entorns escolars.

«En la prepubertat i l’adolescència els grups d’amics tenen molt poder i els porta a buscar l’acceptació dels altres», assenyala la psicoterapeuta especialitzada en infància Maria Bilbao, que atribueix la possibilitat de caure en aquests reptes extrems a l’«experimentació i a l’absència de consciència de risc». A Espanya, la llei fixa en 14 l’edat mínima amb la qual els menors poden tenir un compte propi sense la supervisió dels pares. TikTok la fixa en 13. No obstant això, les expertes consultades assenyalen que aquest límit no és suficient. Mentir és una via habitual per a no perdre’s el fenomen social de moda. «Amb tan sols 10 anys, els nens ja esquiven el control dels pares i s’obren comptes en TikTok», apunta Brossa, que assenyala que, per a ells, no veure aquest contingut pot emportar-se a «quedar-se marginats». Encara que l’ús del mòbil es reguli a casa, els nens poden acabar veient aquests continguts de risc al costat dels seus amics.

Canvis forçats

La preocupació per l’impacte que TikTok pot tenir en els petits no és nova. A l’octubre de l’any passat, TikTok va ser cridada a comparèixer per primera vegada davant el Congrés estatunidenc per a donar explicacions sobre l’impacte en la privacitat i la seguretat dels menors. A més del perill d’uns certs reptes, la preocupació també gira entorn de la proliferació de continguts sobre trastorns alimentosos, autolesions o tot tipus de rumors falsos. La pressió dels reguladors ha forçat a la companyia a prendre unes certes mesures. La mort d’una nena de 10 anys a Itàlia mentre realitzava el repte de l’autoasfíxia va portar a TikTok a eliminar 400.000 comptes que pertanyien a menors de 13. Durant el segon trimestre d’enguany, va eliminar gairebé 114 milions de vídeos i més de 20 milions de comptes per sota de l’edat permesa. Al febrer, TikTok va anunciar un canvi de polítiques per a identificar i restringir l’accés dels adolescents a uns certs continguts i per a donar més poder de control als pares, restringint la cerca d’uns certs continguts i controlant el seu temps d’exposició. Des del passat 23 de novembre, només aquells amb 18 anys o més poden realitzar vídeos en directe en la plataforma, mentre que es permetran retransmissions restringides només per a majors.