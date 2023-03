La Fira de l’Estudiant tornarà al Palau Firal de Manresa després que el certamen hagi celebrat les tres darreres edicions en format digital per les restriccions de la pandèmia. Tindrà lloc del 13 al 16 de març i espera orientar acadèmicament més de 4.100 estudiants del territori durant els quatre dies que durarà. L’horari d’obertura al públic serà de 9 a 2 i dilluns i dimarts a la tarda de 4 a 7.

La fira pretén assessorar i facilitar recursos perquè cada jove disposi de la informació més completa i de l’orientació més personalitzada per prendre una bona decisió sobre el seu futur professional. A la fira hi ha un equip de persones preparat que informarà i orientarà sobre l’oferta, àmplia i actualitzada, del sistema educatiu. Hi haurà tota la informació sobre la formació professional, els batxillerats, els programes de qualificació professional inicial, els ensenyaments artístics, l’educació d’adults, la formació distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC), els ensenyaments d’idiomes, els estudis universitaris, les beques i els estudis a l’estranger.

L’organització va realitzar recentment una enquesta entre els centres educatius de les comarques centrals, tant els que participen com els que exposen la seva oferta, i prenent nota dels resultats "hem tornat a preparar una fira organitzada per centres on cada un podrà exposar la seva oferta formativa relacionada amb l’FP", segons han explicat fonts del Consell Comarcal del Bages. A banda dels estands dels centres, hi haurà estands comuns dedicats al batxillerat i la selectivitat, així com els de l’FP general, temes ocupacionals, pràctiques, mobilitat internacional i beques.

El que ofereix aquest certamen és mostrar tota l’oferta educativa en un sol espai; servei personalitzat d’informació i orientació; presència dels centres amb oferta de formació professional; recursos per estudiar a l’estranger; com és el Campus Universitari de Manresa; informació per a la reincorporació al sistema educatiu; orientació general d’estudis en funció de la formació de cada persona i activitats.

Es tracta d’informar, assessorar, orientar, i facilitar els recursos informatius de la millor manera possible als estudiants -majoritàriament de 3r i 4t d’ESO - dels centres del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès.

El ventall formatiu és cada vegada més ampli i això fa que la fira vagi creixent.

Funcionament de la visita

Cada grup d’alumnes té assignada una hora d’entrada a la Fira de l’Estudiant. Quan arriben, se’ls farà una acollida per explicar-los què hi poden trobar. Després, l’alumnat, pel seu compte o amb el suport del professorat, podrà conèixer els diferents espais del centre,de la informació general o de l’orientació individual.

Una jornada d’orientació

La fira va escalfar motors amb una jornada d’orientació educativa adreçada als professionals, dimarts passat a la UManresa. Hi va intervenir la inspectora Sílvia Vilardell, l’expert Màrius Martínez de la UAB, i l’orientador Ismael Algaba de l’Institut de Castellterçol.