L’estrès és un problema que afecta moltes persones, incloent-hi els nens. I en els darrers anys, entre els infants s’ha convertit cada vegada en més comú. Els nens experimenten estrès per diverses raons, com el canvi d’escola, els conflictes familiars, els problemes de salut, les pressions acadèmiques i les preocupacions econòmiques. Pot tenir un impacte significatiu en la vida d’un menor i, per tant, és important que els pares i els cuidadors comprenguin les causes, els símptomes i les formes d’ajudar-los a gestionar la situació.

Què és l’estrès?

L’estrès és una resposta natural del cos davant desafiaments o situacions estressants. Quan una persona s’enfronta a una situació difícil, el cos respon alliberant una sèrie d’hormones, com el cortisol i l’adrenalina, que activen el sistema nerviós simpàtic i preparen el cos per a una resposta de lluita o fugida. L’estrès pot ser causat per diversos factors, com la pressió escolar, problemes familiars, canvis a l’entorn o esdeveniments traumàtics, com la pèrdua d’un ésser estimat.

És important tenir en compte que l’estrès no sempre és negatiu; de fet, un cert nivell d’estrès pot ser beneficiós per als nens, ja que els ajuda a desenvolupar habilitats d’afrontament i resiliència. Tot i així, quan l’estrès és constant o massa intens, pot tenir efectes negatius en la salut física i mental dels petits. L’estrès crònic pot afectar el sistema immunològic, el son, la digestió i el creixement, i també pot augmentar el risc de problemes de salut mental, com la depressió i l’ansietat.

Diferències entre estrès i ansietat

És important entendre la diferència entre l’estrès i l’ansietat. Tot i que aquests dos termes s’utilitzen sovint indistintament, hi ha una diferència clara. L’estrès és la resposta natural del cos davant una situació que es percep com una amenaça. Aquesta resposta es coneix com a ‘resposta de lluita o fugida’ i s’activa quan el cos detecta una amenaça o un perill. La resposta de lluita o fugida inclou l’alliberament d’hormones com el cortisol i l’adrenalina, que augmenten el ritme cardíac, la respiració i la pressió arterial.

L’ansietat, d’altra banda, és una resposta emocional que es produeix quan una persona percep una amenaça o un perill. L’ansietat es caracteritza per sentiments de preocupació, por o aprensió i pot estar acompanyada de símptomes físics com la sudoració, els tremolors i les palpitacions del cor. A diferència de l’estrès, l’ansietat no sempre està associada amb una situació concreta i pot ser persistent i generalitzada.

Quines conseqüències té l’estrès en nens?

L’estrès pot afectar negativament el desenvolupament físic i mental dels nens, i fins i tot tenir un impacte durador en la seva salut i benestar en l’edat adulta.

Algunes de les conseqüències de l’estrès en nens són:

Problemes de salut mental: L’estrès crònic en nens pot augmentar el risc de desenvolupar trastorns d’ansietat i depressió. També pot provocar canvis en la personalitat del nen, com la irritabilitat, la impaciència i l’agressivitat.

L’estrès crònic en nens pot augmentar el risc de desenvolupar trastorns d’ansietat i depressió. També pot provocar canvis en la personalitat del nen, com la irritabilitat, la impaciència i l’agressivitat. Problemes de salut física: L’estrès en nens pot afectar el sistema immunològic, i fer-los més propensos a tenir malalties com refredats, grip i altres problemes de salut.

L’estrès en nens pot afectar el sistema immunològic, i fer-los més propensos a tenir malalties com refredats, grip i altres problemes de salut. Problemes de son: Pot interferir en la qualitat i quantitat de son dels nens, fet que al seu torn pot tenir un impacte negatiu en el rendiment escolar i la capacitat per concentrar-se i aprendre.

Pot interferir en la qualitat i quantitat de son dels nens, fet que al seu torn pot tenir un impacte negatiu en el rendiment escolar i la capacitat per concentrar-se i aprendre. Problemes de comportament: Pot manifestar-se a través de comportaments inapropiats, com l’agressivitat, la impulsivitat i la falta d’autocontrol. També es poden presentar problemes d’alimentació i conductes addictives com el consum de drogues, alcohol i tabac, tot i que això ho podríem observar ja en l’adolescència.

Pot manifestar-se a través de comportaments inapropiats, com l’agressivitat, la impulsivitat i la falta d’autocontrol. També es poden presentar problemes d’alimentació i conductes addictives com el consum de drogues, alcohol i tabac, tot i que això ho podríem observar ja en l’adolescència. Problemes de rendiment acadèmic: L’estrès crònic pot tenir un impacte negatiu en el rendiment acadèmic dels nens, i disminuir la seva capacitat d’atenció, memòria i aprenentatge.

L’estrès crònic pot tenir un impacte negatiu en el rendiment acadèmic dels nens, i disminuir la seva capacitat d’atenció, memòria i aprenentatge. Problemes de relació: L’estrès en nens pot afectar la seva capacitat per establir i mantenir relacions socials saludables, disminuir la seva empatia i habilitats de comunicació.

Símptomes d’estrès en nens

L’estrès es pot manifestar de moltes maneres diferents en els nens. Alguns símptomes poden ser físics, mentre que d’altres poden ser emocionals o de comportament.

A continuació podem observar alguns dels símptomes més comuns i importants de l’estrès en els nens:

Mals de cap i mals d’estómac. Un dels símptomes més comuns són els mals de cap i mals d’estómac. Els nens poden sentir que tenen l’estómac regirat, fet que pot provocar nàusees i vòmits. Aquests símptomes físics poden ser causats per l’estrès, ja que pot afectar el sistema digestiu i el sistema nerviós. Canvis en la gana. L’estrès també pot afectar la gana d’un nen. Alguns infants poden experimentar un augment, mentre que d’altres poden perdre l’interès pel menjar. També poden tenir desitjos per aliments poc saludables, com dolços i aliments rics en greixos i carbohidrats. Aquests canvis en la gana poden tenir un impacte negatiu en la salut i el benestar d’un nen. Problemes de son. L’estrès també pot afectar el son d’un nen. Alguns nens poden tenir problemes per agafar el son o despertar-se durant la nit. D’altres poden dormir més de l’habitual i tenir dificultats per despertar-se al matí. Els problemes de son poden afectar la capacitat d’un nen per concentrar-se i aprendre a l’escola, cosa que pot provocar problemes acadèmics. Comportament agressiu o irritable. L’estrès pot causar canvis en el comportament d’un nen. Alguns nens poden tornar-se més agressius o irritables quan estan estressats. També poden tenir dificultats per controlar les emocions i reaccionar de manera exagerada a situacions quotidianes. Aquests canvis en el comportament poden afectar les relacions d’un nen amb els altres i la seva capacitat per interactuar socialment. Ansietat i por. L’estrès també pot provocar ansietat i por en els nens. Poden preocupar-se per situacions quotidianes, com anar a l’escola o estar separats dels pares. També poden tenir por de coses específiques, com els gossos o els trons. Aquestes pors poden ser desproporcionades i interferir en la capacitat d’un nen per realitzar activitats quotidianes. Problemes a l’escola. Pot tenir un impacte negatiu en el rendiment acadèmic d’un nen. Poden tenir dificultats per concentrar-se i gestionar les tasques del dia a dia, fet que portaria a fracàs acadèmic o, almenys, una notable reducció en la nota mitjana.

L’estrès és una resposta natural del cos davant situacions estressants, però quan es torna crònic, pot tenir greus conseqüències per a la salut física i mental del nen. Per això, la detecció primerenca ens ajudarà a evitar pitjors conseqüències i que puguem restaurar al més aviat possible l’equilibri emocional.