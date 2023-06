L’estiu ofereix als infants una oportunitat única de vivències i aprenentatges a través de les colònies. Entre els 6 i els 10 anys és un bon moment per començar a plantejar-nos que els nostres infants vagin de colònies. Haurem de tenir en compte si estan preparats per separar-se de nosaltres sense un patiment excessiu, que puguin sentir certa por per allò que desconeixen és normal i serà un aprenentatge que després els servirà per aplicar a altres aspectes de la seva vida. És recomanable que, abans d’anar de colònies una setmana, hagin fet alguna prova prèvia, marxant amb l’escola una nit fora, o que hagin anat a dormir a casa d’amics o familiars.

Anar de colònies comporta moltíssims aprenentatges que, si tenim en compte, podem anticipar al nostre infant i minimitzar les pors i inseguretats que també pugui tenir, i que són del tot normals. Els infants aprenen a tenir cura de si mateixos i de les seves coses, a vestir-se, dutxar-se i endreçar-se les coses o bé perdre-les, tot sol, sense un pare o una mare que estiguin al darrere posant una xarxa per sostenir-los constantment. Per això és important que uns mesos abans comencem a practicar petits reptes en relació amb l’autonomia en les activitats de la vida quotidiana.

També aprendran a adaptar-se a noves situacions, menjars, rutines i activitats, algunes que els agradaran i d’altres que potser no tant. I veuran que no passa res i que poden sostenir-ho. Aprendran a relacionar-se amb altres adults joves, que tindran un rol diferent del que potser estan acostumats; els monitors i monitores no són mestres, ni familiars, ni entrenadores, i hi estableixen vincles nous i diferents.

A les colònies els nostres infants es relacionen amb infants de diferents edats, i la majoria no els coneixen, i això els permet aprendre a relacionar-se de diferent manera del que acostumen a fer a l’escola, que és un marc totalment diferent. A conèixer infants amb altres històries de vida que els enriqueixen i els obren la perspectiva sobre la vivència d’altres infàncies. També els pot permetre canviar de rol, sovint en un entorn conegut acaben encaixats en un paper que els pot arribar a encasellar i que no els deixa créixer explorant noves facetes de la seva personalitat que va canviant. A les colònies ningú es coneix, no hi ha etiquetes prèvies, i això els aporta la llibertat que no tenen en entorns coneguts.

La majoria de les colònies es fan en contacte amb la natura, en entorns naturals plens de possibilitats que generalment no tenen els infants que viuen en pisos petits, sense natura al voltant i que acostumen durant el curs a estar moltes hores en espais tancats.

No hem d’obligar cap infant que no ho vulgui, a anar de colònies, però conèixer totes les coses positives que els pot aportar ens pot ajudar a acompanyar-los a vèncer algunes de les seves pors i a intentar-ho.

