Friends Idiomes apropa l'anglès als més petits amb la metodologia Great Little People

Aprendre anglès s'ha convertit en quelcom indispensable en la societat actual connectada i globalitzada. Una persona amb un nivell avançat d'anglès té tot un món de possibilitats i un potencial en el món laboral i social superior. Com en tot, començar des de ben petit és garantia d'èxit, ja que un nen pot assolir l'anglès com a segona o tercera llengua de forma natural i aprendre'l amb més facilitat a la vegada que desenvolupen els altres idiomes. L'acadèmia Friends Idiomes, a Manresa, pot, en aquest, sentit, ajudar als teus fills a fer de l'anglès una llengua d'ús diari gràcies al mètode Great Little People.

Dirigit específicament als nens d'edats compreses entre 1 i 8 anys, aquest enfocament innovador ofereix una manera única d'immersió en l'anglès que combina jocs, activitats interactives i una atenció personalitzada.

Jugant per aprendre: la metodologia Great Little People

Great Little People transforma l'experiència educativa dels nens en una emocionant combinació de jocs i reptes. Dividint les sessions en "corners", els estudiants són immersos en un ambient d'aprenentatge ric i estimulant. Des de l'Start Corner, on es presenten conceptes bàsics com les emocions i els números, fins al Creative Corner, que fomenta la imaginació a través d'activitats artístiques i lògico-matemàtiques, cada espai (n'hi ha cinc en cada sessió: Start Corner, Phonics Corner, Active Corner, Reading Corner i Creative Corner) està dissenyat per fomentar la participació activa i el desenvolupament integral de l'alumne. A més, com les sessions són reduïdes i adaptades per edats, s'optimitza l'aprenentatge.

La metodologia Great Little People no només es queda a l'aula. Amb una plataforma digital i l'app educativa Great Little World, Friends Idiomes ofereix als alumnes la oportunitat de continuar aprenent des de casa. Aquesta combinació de gamificació i digitalització proporciona una experiència d'aprenentatge moderna i interactiva, assegurant que cada alumne pugui progressar al seu propi ritme i adaptar-se al seu estil d'aprenentatge únic.

Preparant els nens per un futur bilingüe

Amb la creixent importància de ser bilingüe en el món actual, Little Friends Idiomes no només ensenya anglès, sinó que prepara els nens per concebre l'idioma com a segona o tercera llengua. Les sessions, completament en anglès, ofereixen una base sòlida per a una pronunciació precisa, habilitats comunicatives efectives i una major habilitat per l'aprenentatge d'altres llengües en el futur.

Per obtenir més informació sobre el model Great Little People i l'oferta de Friends Idiomes, podeu visitar el seu lloc web o gaudir d'una primera sessió gratuïta.