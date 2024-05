Educació diu que els canvis a literatura de batxillerat es fan per fomentar la lectura i l’anàlisi crítica

El secretari de Transformació Educativa de la Generalitat, Ignasi García Plata, ha assegurat aquest dijous que el canvi en l’ensenyament de literatura a batxillerat, que implica que no hi hagi unes lectures obligatòries concretes, es fa perquè els joves tinguin una "actitud favorable" envers la literatura i fomentar l’anàlisi i l’ensenyament per competències. En declaracions a Catalunya Ràdio, García Plata, ha explicat que es vol que els alumnes relacionin gèneres, tòpics i autors amb altres manifestacions artístiques, i no que llegeixin un llibre, o el seu resum, per respondre unes preguntes que comprovin si se l’han llegit. Ha assegurat també que hi haurà un mínim de dues lectures i seran els centres els que les proposin.

García Plata ha explicat que aquest canvi és resultat dels nous currículums, més competencials. Es vol que els estudiants relacionin la literatura amb altres arts i que sigui "atractiva" per tal de tenir "més alumnes lectors". I és que ha defensat que amb les lectures obligatòries per a la selectivitat, el que passava era que hi havia alumnes que llegien un resum per contestar preguntes orientades a comprovar si s'havia fet la lectura i no si s'havia entès.

El secretari ha assegurat que a les classes es continuaran posant textos d'autors clàssics, com Mercè Rodoreda o Salvador Espriu, però ha insistit que l'important no ha de ser "forçar" a llegir Espriu sinó "motivar" l'alumne perquè vulgui llegir-lo.

Pel que fa als nous models d'examen de les PAU, que s'aplicaran en la convocatòria de l'any que ve, Garcia Plata ha reconegut que encara no els tenen però que s'està treballant conjuntament amb el Departament de Recerca i Universitats.