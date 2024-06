Les escoles Montclar i Mestral es transformen per convertir-se en un complex educatiu i esportiu únic a la Catalunya central

La Institució Igualada, Montclar i Mestral, se sotmet a un procés de millora de les seves instal·lacions. Una transformació integral dels espais interiors i exteriors que seran multidisciplinaris, sostenibles, versàtils, oberts, interconnectats i adaptables a les necessitats educatives de l’alumnat en cadascuna de les etapes d’aprenentatge.

Un campus, dos espais

La transformació de la Institució Igualada preveu una reorganització dels espais a partir del pròxim setembre. Així, a Montclar s’hi ubicaran les etapes des de Llar 0 i fins a 4t d’ESO, mentre que Mestral acollirà el Batxillerat i un nou complex esportiu.

Complex esportiu

El nou Campus Institució Igualada disposarà de més de 25.000 metres quadrats d’instal·lacions esportives noves, que inclouen dos camps de gespa artificial d’última generació. A l’espai Mestral es construirà un nou camp de futbol 11 de gespa artificial i diverses pistes de pàdel. A l’espai Montclar hi haurà un nou camp de gespa de futbol 7. L’actual pista de bàsquet s’ampliarà i se’n rehabilitarà el paviment amb una superfície d’última generació, que dotarà la pista de gran versatilitat, ja que podrà acollir la pràctica de diversos esports com el bàsquet, el vòlei, l’handbol o el futbol sala, entre d’altres. S’ampliarà també la zona de superfície enjardinada que envoltarà aquests equipaments.

En una segona fase s’instal·laran diverses pistes de pàdel i un aparcament per a les famílies al terreny que hi ha entre Montclar i Mestral, actualment en desús.

D’aquesta manera s’aconseguirà la integració dels dos espais en un sol campus: Institució Igualada.

Altres espais nous o remodelats

El nou campus disposarà d’una sala STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) que permetrà fomentar entre tot l’alumnat la creativitat i la innovació amb la possibilitat de desenvolupar continguts de qualitat i projectes innovadors.

Es millorarà la dotació tecnològica de les aules de l’ESO i del Batxillerat amb pantalles digitals de 75 i 85 polzades, una evolució que millora les pissarres digitals interactives, que permetran facilitar els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat d’aquesta etapa.

Espai sostenible

En una aposta ferma per la sostenibilitat, es durà a terme un estudi de viabilitat per a determinar la idoneïtat d’instal·lar una planta fotovoltaica que abasteixi el consum del centre educatiu, que en redueixi la dependència energètica i la petjada ecològica.

