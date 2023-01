Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte al migdia l'alerta del pla PROCICAT per onada de fred d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. La pròxima nit i la de diumenge poden superar el llindar de fred a tot el territori català excepte al nord-est (Alt i Baix Empordà) i a l'extrem sud-oest (Montsià, Terra Alta i Baix Ebre), per l'afectació del vent en aquestes comarques. Les glaçades seran fortes al Pirineu i entre moderades i febles a la resta, i la distribució geogràfica serà extensa.

Protecció Civil ha informat de l'onada de fred als municipis demanant-los que traslladin al centre general de coordinació i presa de decisions en situacions d'emergència de Catalunya (CECAT) quins són els espais que tenen habilitats per a acollir les persones que ho necessitin. A més, els demana que activin els procediments i convenis que disposin per aquesta situació.

Què diuen les autoritats?

Per la seva banda, el cos de Mossos d'Esquadra vetllarà per detectar i gestionar en coordinació amb els municipis i el CECAT ajuda per als sense sostre en cas de necessitats excepcionals.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que aquesta passada matinada ha estat una de les més fredes d'aquest any. A primera hora del matí els termòmetres han caigut sota zero a les comarques de l'àmbit del Regió7 i han deixat mínimes de fins a -10,6ºC a Puigcerdà (Cerdanya), -9,1ºC a Gisclareny (Berguedà), -8,8ºC a Guixers (Solsonès) i -8,6ºC a Artés (Bages), segons dades del Meteocat.

De moment, fins a les 8h del matí, aquesta ha estat la temperatura mínima.

Destaca els -11.9 ºC de Vielha (la Val d'Aran) o els -8.6 ºC d'Artés (el Bages). pic.twitter.com/Mw72sliTNH — Meteocat (@meteocat) 21 de enero de 2023

Les capitals de comarca de la regió central també han registrat temperatures mínimes "extremes" a primera hora. A les 8 del matí, a Manresa s'han registrat -6ºC, a la Seu d'Urgell -7,5ºC, a Igualada -1,2ºC i a Solsona 0,9ºC. Per diumenge s'esperen mínimes encara més baixes; es podria arribar als -11ºC a Puigcerdà.

Previsió per demà

És important anar amb compte a les carreteres. Per això Trànsit alerta dels perills de la circulació amb neu o gel a les carreteres, així com els passos i consells que cal seguir.

❄ Amb #neu a la calçada:



👉 Circula amb suavitat i no frenis bruscament

👉 Redueix la velocitat i augmenta la distància de seguretat

👉 Segueix les roderes o empremtes deixades per altres vehicles

👉 Si baixes del vehicle per posar cadenes, fes-ho amb seguretat#SCT https://t.co/dKdzxrWVeT — Trànsit (@transit) 21 de enero de 2023

Prudència en la mobilitat i la calefacció

Davant aquesta onada de fred, Protecció Civil recomana "molta prudència en la mobilitat", sobretot en cas de trobar gel a la calçada. I també "extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges", a més de garantir una ventilació correcta.

A la Catalunya Central ja hem pogut veure com les últimes jornades que el cos de Bombers ha intervingut des d'aquest múltiples incendis i incidents arreu de Catalunya relacionats amb xemeneies o elements de calefacció i demana precaució. A Castellnou del Bages (Bages), una casa s'ha omplert de fum per la mala combustió d’una xemeneia. A Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà), ha esclatat un radiador d’oli en un habitatge. A Martorell (Baix Llobregat) un home s'ha intoxicat amb un petit incendi provocat per una xemeneia. Als Comtals (Bages), una xemeneia també s'ha incendiat.