La primavera del 2023 ve carregada de fenòmens astronòmics, alguns dels quals fa temps que no es donen i/o trigaran desenes d’anys a tornar a produir-se. Per exemple, l’eclipsi híbrid de sol que va tenir lloc a finals d’abril –el dia 20– i que aquest segle només es produirà en set ocasions en total.

I el mes de maig no n’és una excepció. L’anomenat ‘mes de les flors’ s’iniciarà amb un eclipsi penumbral de lluna, un esdeveniment que tindrà lloc aquest divendres, dia 5, i que serà vist a l’Àsia, Oceania, l’Àfrica i Europa. A Espanya, se’n podrà veure el final a les illes Balears i a la Península, menys a la part nord-oest.

Els eclipsis lunars només es produeixen durant la lluna plena, igual com els eclipsis solars es produeixen només durant la lluna nova, és a dir, durant l’absència de la lluna o, més aviat, quan la lluna no és visible des de la Terra perquè no reflecteix la llum del Sol.

Lluna plena de maig

És per això que el mateix dia 5 es produeix la lluna plena de maig, coneguda també com a ‘lluna de les flors’ o ‘lluna en flor’. Aquesta lluna es denomina així al ser maig el mes de les flors. Però també es coneix com a ‘lluna de la sembra de blat de moro’ –pel floriment de les plantes–, ‘lluna de la mare’ –al considerar-se un símbol de l’augment de la fertilitat– o ‘lluna de llet’ –com a símbol del final de les gelades tardanes–.

Aquella mateixa nit, la del 5 al 6, segons l’Observatori Astronòmic Nacional, es produirà l’apogeu del tercer esdeveniment astronòmic de maig: el pic de la pluja de meteors més important de la primavera, els eta-Aquàrids. I precisament el fet que coincideixi amb la lluna plena deslluirà l’observació nítida de l’esdeveniment.

Meteors ràpids

Aquesta pluja és coneguda pels seus ràpids meteors que deixen esteles llargues i brillants. Els Aquàrids es produeixen a causa del pas de la Terra per una zona de restes del cometa Halley, que farà la pròxima òrbita al voltant del Sol el 2061. Tenen una taxa d’activitat que ronda entre els 40 i 85 meteors per hora a l’hemisferi nord (en el qual es troba Espanya) i 100-120 a l’hemisferi sud, i es produeix des del dia 19 d’abril i fins al 28 de maig.

Els meteorits eta-Aquàrids poden viatjar a uns 238.000 quilòmetres per hora cap a l’atmosfera de la Terra, segons la NASA. Una de les curiositats d’aquest fenomen és que el punt des del qual apareixen és la constel·lació d’Aquari.

Alineació de cinc planetes

Per finalitzar el mes, el dia 29 es produirà una gran alineació de cinc planetes: Urà, Mercuri, Júpiter, Neptú i Saturn al matí. Els cinc s’alinearan dins d’un sector de 70 graus al cel i es podrà observar al voltant d’una hora abans de fer-se de dia. És una rara oportunitat de veure cinc planetes alhora, però tingues en compte que dos d’aquests (Neptú i Urà) seran difícils de detectar.

A més, es dona la circumstància que el planeta Mercuri serà més visible aquesta nit, coincidint amb la seva elongació oest més gran. S’ha de tenir en compte que Mercuri és, juntament amb Venus, un dels planetes més difícils d’observar per la seva proximitat al Sol.

El que sí que és fàcil de distingir és Júpiter, perquè serà l’objecte celeste més brillant al cel matutí fins que surti el sol. No obstant, els altres planetes tenen una llum molt menys intensa.

La següent alineació tindrà lloc el 17 de juny i serà també matutina i entre aquests mateixos planetes –Mercuri, Urà, Júpiter, Neptú i Saturn–, que s’alinearan dins d’un sector del cel de 95 graus.