Els ruixats d'aquest dimarts al migdia han deixat quantitats importants d'aigua i calamarsa en diversos punts del Bages. De fet, a l'observatori d'Artés s'han registrat fins a 40,9 l/m2 en tan sols mitja hora, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi de pluges, acompanyades de tempesta i pedra, han estat destacades a diversos municipis de la comarca. A Manresa, el xàfec ha sigut intens i ha acumulat fins a 11,6 l/m2, segons apunta la xarxa Meteoclimatic.

També s'han emmagatzemat quantitats importants de pluges a localitats com Sant Salvador de Guardiola (15,6 l/m2) i Cardona (6,5 l/m2).

El xàfec ha sigut intens i anava acompanyat de calamarsa a Manresa. pic.twitter.com/x98UtUl8p4 — Meteocat (@meteocat) 23 de mayo de 2023

Els ruixats també han caigut amb intensitat a l'Anoia. A Òdena, les precipitacions han deixat fins a 17,1 l/m2, mentre que a Igualada l'acumulació d'aigua ha estat de 15,8 l/m2.

La previsió per aquest dimecres és que tornin els ruixats. El Meteocat ha actualitzat l'avís de perill per intensitat de pluja, que demà afectarà principalment les comarques de la Catalunya central. Entre les dotze del migdia i les sis de la tarda s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta i calamarsa que podran deixar més de 20 l/m2 en mitja hora al Bages, Moianès, Solsonès i Berguedà.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja



➡ Dimecres i dijous 14:00 a 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/h48PLBtPkD — Meteocat (@meteocat) 23 de mayo de 2023

Fins ara, Catalunya està notant de refiló els efectes de la DANA amb un temps inestable que té origen en la pertorbació del sud-est peninsular i s’esperava que aquesta influència es reforcés a partir de dimecres i, sobretot, dijous.

Però alguna cosa acaba d’aparèixer als mapes predictius de mig termini que fins ara no constava. El model centreeuropeu a mitjà termini situa molt a prop de Catalunya una bossa d’aire fred per a dijous. És el que està ara causant precipitacions al nord d’Europa i que no estava previst que pugés més amunt de França. En cas que es confirmi aquest pronòstic, tindrem més inestabilitat i més tempestes.