El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill moderat per pluja intensa per aquest dilluns a la tarda. Es preveuen precipitacions màximes de més de 20 mil·límetres en mitja hora en punts localitzats del Ripollès, Garrotxa, Osona, Berguedà i Moianès. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa.

A banda, el Meteocat ha emès un avís de perill moderat per calor intensa per aquest diumenge al migdia i la tarda, sobretot a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i al Priorat. També s'ha emès un avís per calor nocturna intensa a l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany.