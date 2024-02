Entrem a la setmana on Catalunya se submergeix a les festes del Carnaval, i que tindrà el seu moment àlgid a partir de divendres, amb la celebració de les rues més importants. Fins ara, Barcelona i la resta de comarques catalanes han patit el règim implacable marcat per l'anticicló i les altes pressions. Però això està a punt de canviar. Quin temps ens espera a les grans celebracions de Carnaval?

Aquest dimarts tindrem un aperitiu del que ens espera al tram final de la setmana: un front provocarà que apareguin núvols que cobriran el cel, però que no causaran pluges. La boira farà també acte de presència a les comarques de Ponent, així com en alguns punts de la costa. Els termòmetres baixaran, però els valors continuaran molt per sobre dels habituals aquesta època de l'any.

Dimecres tornarà tímida i transitòriament el temps anticiclònic, amb sol a gairebé tot el territori, però boira a l'oest.

El canvi

El panorama canviarà radicalment a partir de dijous. Al final d'aquell dia, la borrasca a què haurà donat peu la retirada de l'anticicló i l'arribada d'un riu atmosfèric faran que tornin les pluges. Les precipitacions s'estendran divendres per l'oest i el vessant sud del Pirineu occidental. El dissabte continuarà plovent a les comarques del nord de Catalunya i nevarà a diferents sectors del Pirineu.

Les dates clau del Carnaval seran, doncs, mogudes des del punt de vist meteorològic.