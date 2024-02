El Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell són entre les comarques que es veuran més afectades per l'episodi de fort vent que tindrà lloc entre dimarts i dimecres a Catalunya. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla especial Ventcat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les ratxes puguin superar els 90 km/h.

Concretament, les comarques afectades seran les del nord: Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà; i les de l’extrem sud del país: el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. Al Pirineu, a més, la combinació del vent fort i la neu pot produir el fenomen del torb.

L’episodi començarà aquest dimarts, 27 de febrer, i al llarg del matí es reforçarà a les cotes mitjanes i altes del Pirineu i puntualment als fons de vall. A l'Alt Empordà l'afectació serà durant tot el dia i al final del dia afectarà les terres de l'Ebre. Les ratxes de vent poden superar els 90 km/h. S'allargarà fins dimecres a tarda vespre quan es reduirà de grau.

Des de Protecció Civil es demana molta precaució en les activitats a l’aire lliure, així com en els desplaçaments. També es demana vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

Nevades intenses a la cara nord del Pirineu

Paral·lelament al Ventcat, Protecció civil manté la prealerta activada ahir del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per aquest dimarts. Les previsions indiquen nevades intenses a les comarques de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, a partir d’aquest vespre. La cota de neu rondarà els 1.000 metres, si bé podrà baixar fins als 800 metres de matinada i al final del dia. Per sobre dels 2.000 metres es podran acumular més de 40 cm de neu nova en tot l’episodi, i per sota fins als 1.200 metres es podran acumular gruixos superiors als 20 cm. La combinació del vent fort i la neu produirà el fenomen del torb.

Fort onatge a l’Empordà

El dimarts i el dimecres també hi haurà mala mar a l’Alt i Baix Empordà, en especial al Cap de Creus i al Cap de Begur. Es preveuen onades superiors als 2,5 metres (maregassa). La direcció de l’onatge serà de component nord i hi haurà mar de fons. De moment aquesta previsió no suposa l’activació de cap prealerta ni pla especial.