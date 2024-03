La nevada d'aquest diumenge ha enfarinat alguns paisatges de la Catalunya central. La previsió de la baixada de la cota de neu s'ha complert i el temporal ha acabat cobrint de blanc part del Moianès. Però la neu no només s'ha deixat veure en aquesta comarca, sinó que també ha caigut de forma intensa en punts del Berguedà i ha fet acte de presència a Montserrat i a la Cerdanya.

Al Moianès, la neu no només ha arribat a municipis situats a cotes altes com l'Estany o Collsuspina (870 metres), sinó que també s'ha fet notar a punts més baixos com Moià (717 metres), Castellcir (693 metres) o Santa Maria d'Oló (547 metres).

Bon dia Moià ❄️ pic.twitter.com/35QMJQbBmx — Sílvia Mur i Allué (@silviamural) 3 de marzo de 2024

Déu n'hi do amb els gruixos 📏❄ que s'estan acumulant molt ràpidament en comarques com Osona, el Moianès o l'interior de la Selva. Mireu a Castellcir (Moianès), a 700 metres 😍#Projecte4Estacions 🎥 @JoanCAlsedapic.twitter.com/kLrHHsIJGU — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) 3 de marzo de 2024

Paral·lelament, la neu ha caigut amb força en altres punts de la Catalunya central com al refugi dels Rasos de Peguera, al Berguedà, on aquest matí s'acumulaven gruxios de més de 20 centímetres.

I de bon matí... Més de 20 cm i continua la neu i el vent!



🏠 Xalet-Refugi Rasos de Peguera

⛰️ 1.754 metres

🌡️-5,4°C pic.twitter.com/yBkhEzQ9Il — Xalet-Refugi Rasos de Peguera (@refugirasos) 3 de marzo de 2024

Encara que de forma testimonial, la nevada també ha arribat al Bages. El temporal ha deixat una imatge inesperada a Montserrat, on els flocs de neu han cobert el paissatge per sobre dels 800 metres.

❄️ Des de Montserrat a 800-900m! Imatges: Ferran Medall. pic.twitter.com/3TGPdR4MH0 — Mònica Usart (@Monica_Usart) 3 de marzo de 2024

A la Cerdanya, el temporal que creua el país ha deixat a les cotes altes de la Cerdanya nous gruixos d'uns quinze centímetres al llindar dels 1.500 metres. La precipitació blanca no ha tocat pràcticament el fons de la vall i tan sols els teulats més freds encarats a nord han agafat una enfarinada. Durant la nit, i ja des del vespre de dissabte, la vall ha rebut una pluja constant que ha remullat els prats.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ja va alertar aquest dissabte de l'arribada d'una borrasca en les pròximes hores que pot deixar xàfecs moderats al litoral i prelitoral –localment amb tempesta- i neu que previsiblement baixaria localment fins als 500 metres. Protecció Civilva activar la prealerta del Neucat ja que es poden acumular més de 20 centímetres de neu nova per sobre dels 1.400 metres a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà. La previsió ja alertava que la cota s'acabaria situant a l'entorn dels 500-700 metres i que el paisatge podria quedar tenyit de blanc al Moianès, Osona, la Selva i el Vallès Oriental. S'espera que les precipitacions no cessin fins al migdia.

Afectacions

A l'Eix Transversal (C-25) es recomana precaució per neu i gel a la calçada en un tram de 25 quilòmetres entre Sant Julià de Vilatorta (Osona) i Arbúcies (Selva) passant pel coll de Revell, i també a la TV-7004 entre Ulldemolins i Vallclara. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la precipitació anirà marxant lentament i a migdia s'imposarà el sol i el fort vent, sobretot a l'Empordà, l'Ebre i a les cotes altes del Pirineu. De fet, ja s'han registrat ratxes de fins a 138 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 135 km/h a Portbou, 127 km/h a Mas de Barberans, 110 km/h al Perelló i 107 km/h a Mont-roig del Camp, segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.