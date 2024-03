Catalunya ha viscut un dels hiverns més càlids des que hi ha registres. Segons el Meteocat, l’hivern ha estat excepcionalment càlid amb una temperatura mitjana superior a la del període de referència 1991-2020. A més, la temperatura mitjana d’aquest hivern ha estat excepcional a les dues sèries més longeves de Catalunya: a l’Observatori de l’Ebre, amb registres des de l’hivern de 1905-1906, ha estat de 13 °C, superior a l’anterior rècord, de 12,5 °C el 2015-2016. A l’Observatori Fabra, amb dades des de l’hivern de 1913-1914, la temperatura mitjana ha estat de 12,2 °C, per sobre de l’anterior rècord, 11,5 °C, de l’hivern 2015-2016.

D’altra banda, enguany més de la meitat del territori ha tingut anomalies superiors a +2°C, valors que s’han disparat al voltant de +3 °C al Pirineu, Prepirineu i serralada prelitoral, a causa de les freqüents situacions d’inversió tèrmica.

A més, a cinc sèries que disposen de dades des de 1950, aquest hivern ha estat també el més càlid: Figueres-Cabanes (Alt Empordà), Igualada-Òdena (Anoia) i Caldes de Montbui, Granollers i Turó de l’Home-Puig Sesolles (Vallès Oriental).

A altres sèries, malgrat no ser rècord, l’hivern de 2023-2024 se situa en les primeres posicions del rànquing: ha estat el segon més càlid a Tivissa i Flix-Vinebre (Ribera d’Ebre), el Pont de Suert (Alta Ribagorça) i Vic (Osona), on ha estat igualat amb el del 2019-2020, i el tercer a Artés (Bages), Girona (Gironès) i Nerets-Tremp (Pallars Jussà).

Durant els tres mesos de l’hivern la temperatura s’ha mantingut, en general, per sobre dels valors mitjans i s’han assolit rècords de temperatura elevada per l’època de l’any durant alguns episodis. Destaca, per exemple, el dia 22 de desembre, quan la temperatura màxima va superar els 20°C a bona part del litoral i prelitoral i en alguns punts de Ponent.

El febrer va resultar el més càlid enregistrat a més d'un 20% de les estacions de la xarxa, situades a l'Empordà i a diversos sectors del prelitoral, del litoral Central i també en algunes valls del Pirineu i Prepirineu.