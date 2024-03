Quin temps farà aquesta Setmana Santa al Berguedà?

La incertesa predomina en la previsió meteorològica d'aquesta Setmana Santa. Segons ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), "el començament d'aquesta Setmana Santa hi haurà moviment meteorològic gairebé cada dia, però no a tot arreu ni de la mateixa manera". Al Berguedà, s'espera pluja tant aquest dilluns com dimarts. A partir de dimecres tornarà el sol, però no ho farà per gaire temps, ja que s'espera que a partir del divendres l'aigua torni a fer acte de presència a la comarca.

Aquests episodis de precipitacions vindran acompanyats d'un descens tèrmic acusat a la comarca, amb màximes de 10 graus i mínimes de fins a 1 grau. A partir de dimecres els termòmetres aniran a l'alça i podran situar-se entorn dels 18ºC el divendres.