L'aeroport de Palma s'inunda i queden suspesos tots els vols

L'aeroport de Palma està pràcticament paralitzat. Ni s'enlairen ni aterren avions per les importants inundacions que ha patit la infraestructura a causa d'una forta tempesta. Aena ha informat cap a la 2/4 de 5 de la tarda que tots els vols estaven paralitzats en aquell moment.

La pista de Son Sant Joan ha quedat completament inundada i això ha aturat totes les operacions. Quant als accessos a les instal·lacions, són un caos. La cua per accedir al pàrquing era, també poc abans de les 5, quilomètrica, mentre les pantalles informatives de les sortides i les arribades mostraven una infinitat de cancel·lacions i retards. Tal com ha informat Aena, no hi ha cap enlairament ni aterratge a

Son Sant Joan és en una de les zones de l'illa on més s'ha concentrat la pluja. Segons les dades de l'AEMET, només en una hora, han caigut sobre l'aeroport mallorquí 43,8 litres per metre quadrat.

A diversos vídeos difosos per treballadors i passatgers de l'aeroport s'observen fortes cascades d'aigua caient sobre les portes d'entrada per accedir al control de seguretat i els taulells de facturació. La imatge es repeteix al Duty Free, completament desert i inundat.

A l'exterior, les pluges també han causat estralls. Al pàrquing d'empleats, l'aigua ha arribat a l'alçada dels genolls, mentre que a les pistes d'enlairament i aterratge també s'han produït estancaments d'aigua. La zona d'emmagatzematge d'equipatge propera a les pistes també s'ha vist afectada.