Les claus del programa electoral d'ERC: referèndum, finançament singular, rellançar el català i transició ecològica

Un referèndum, el finançament singular, rellançar el català i la transició ecològica són les principals claus del programa electoral d'ERC de cara a la propera legislatura. El document, presentat aquest dijous, també inclou la proposta de modernitzar l'aeroport preservant el medi ambient, canviar la fiscalitat del joc, i desplegar una Comissaria Virtual dels Mossos, entre les 500 propostes d'Esquerra per al 12-M. La portaveu parlamentària, Marta Vilalta, ha presentat el programa d'ERC al costat de la vicesecretària general d'Acció Política i Sectorial del partit, i portaveu al Senat, Sara Bailac, en una roda de premsa aquest dijous a la seu republicana. ERC és el primer partit que exposa i detalla el seu programa electoral del 12-M.

Vilalta, secretària general adjunta d'ERC, ha destacat en roda de premsa que el programa està "preparat" perquè el partit continuï governant. La formació republicana es marca dos objectius, d'acord amb el lema i el cartell de la campanya: estar al costat de la gent i de Catalunya, així com defensar els interessos i els reptes del país.

En aquest sentit, Vilalta -acompanyada de Bailac- ha resumit que el programa, de 169 pàgines, inclou propostes concretes per implementar a partir de l'endemà mateix de les eleccions. Si bé s'hi dibuixa també un "hortizó de futur" sobre com vol ERC que sigui una hipotètica república.

La dirigent d'Esquerra també ha subratllat que el programa d'ERC no passa perquè sigui Madrid qui decideix -en al·lusions indirectes al PSC i al seu candidat, Salvador Illa-, ni es basa "en el que li passi a una sola persona" -aquí en referència a Junts i a Carles Puigdemont, a qui Vilalta no ha mencionat. Les propostes d'ERC, doncs, s'enfoquen "perquè guanyi Catalunya", i millori el dia a dia de la ciutadania.

Referèndum, finançament singular i català

El programa reivindica la proposta del seu cap de llista i president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre l'acord de claredat. Recull, doncs, l'objectiu d'assolir un "acord per a la celebració d'un referèndum sobre la independència", via la negociació amb l'Estat. Al llarg del document, Esquerra també resumeix l'estratègia del partit fins ara, i en destaca tot allò que ja s'ha aconseguit, ressaltant l'amnistia.

El finançament singular és la segona gran pota del programa d'ERC, emmarcat en el que anomenen "compromís republicà" per al 12-M. La formaió assevera que només la independència garanteix poder disposar de totes les eines per assegurar les "màximes oportunitats" a la gent, però que també cal gestionar el "mentrestant". I, per tant, defensa que la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos.

ERC també posa l'accent en la defensa de la llengua, "columna vertebral" de la nació i la "principal" eina de cohesió i equitat d'oportunitats al país. El partit d'Aragonès es compromet per vetllar per l'ús del català en tots els àmbits, especialment en el digital i l'audiovisual. Proposa crear una consellera de Política Lingüística. I impulsar la cultura com a motor per arribar al 2% del pressupost de la Generalitat al seu departament.

País verd i reindustrialització

El partit que ha governat en solitari la Generalitat l'últim any i mig aposta per afrontar l'emergència climàtica i treballar de manera coordinada i transversal per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 2030 de l'ONU. ERC aposta per un canvi de model energètic "més just i verd", amb l'horitzó proper al 100% d'energies renovables. I vol consolidar L'Energètica com a empresa pública de generació i subministrament.

L'equip d'Aragonès també es compromet a continuar potenciant la reindustrialització del país, amb un model que competeixi en valor afegit, basat en el coneixement, la innovació i la recerca, amb llocs de treball "estables i de qualitat", per assolir que el pes industrial sigui del 25% del PIB del país l'any 2030.

Gestió de la sequera

Pel que fa a la situació per la sequera d'aigua, ERC vol assegurar un ús "racional i eficient" de l'aigua en activitats econòmiques essencials com la pagesia. En aquest sentit, aposta per fer els canvis "necessaris" per singularitzar les restriccions previstes a les diferents fases del Pla Especial de Sequera (PES) amb l'objectiu de garantir la disponibilitat eficient d’aigua a la petita i mitjana pagesia i assegurar la sostenibilitat de les seves explotacions davant de nous episodis d’escassetat d’aigua.

També proposa augmentar, pel que fa a les infraestructures de reg, les ajudes per a inversions estructurals relacionades amb la implementació de tecnologies i pràctiques sostenibles en l'ús de l'aigua. En aquest sentit i per una banda, en actuacions com la modernització i racionalització dels regadius, treballant per la modernització dels Canals d’Urgell i seguir desplegant el Canal Segarra-Garrigues, amb la visió de poder fer una gestió conjunta d’ambdues infraestructures. Per això vol reclamar la gestió de la Conca del Segre per poder tenir capacitat de negociació, entre tots els usuaris, per la distribució d’aigua en moment de sequera, ja que les decisions que es prenguin afecten a part de la població del país.

Així mateix, ERC aposta per establir un mapa de necessitats d’habilitació de regs de suport en conreus llenyosos i de secà. Impulsant les diferents metodologies d'aprofitament de l'aigua, els sistemes de monitoratge o mesurament de consums, la utilització de varietats genèticament eficients en l'ús de l'aigua o l'adaptació de les plantacions i produccions a la realitat climàtica i a la disponibilitat hídrica. I crear una Secretaria de la Mar per tal d’impulsar una Política Marítima Integrada de país que asseguri el desenvolupament harmònic dels sectors de l’economia blava sostenible i que vetlli per la coherència de totes les polítiques en relació a la mar.

En paral·lel, ERC creu que "ha arribat l’hora" de prendre el control ple d’un pilar "clau" d’aquesta economia marítima: la pesca. Demanarà a l’Estat la delegació de totes les competències sobre gestió pesquera dins les aigües territorials. I també aposta per consolidar l’Agenda Marítima de Catalunya i la promoció de l’economia blava sostenible mitjançant l’execució del nou Pla 2023-2026 de l’Estratègia Marítima.

Setmana laboral de 4 dies i llei per la sobirania alimentària

També vol consolidar el Marc Català de Relacions Laborals i avançar cap a la setmana laboral de 4 dies, i fixar un salari mínim de referència català. Així mateix, proposa impulsar una llei per la sobirania alimentària que garenteixi el dret a l'alimentació saludable i de proximitat, i a la vegada, impulsar el sector amb la simplificació de tràmits administratius i garantint preus justos.

En l’àmbit de la seguretat, ERC proposa desplegar una Comissaria Virtual dels Mossos d'Esquadra, aprofundir en la feminització dels cossos de seguretat i emergències, i actualitzar tot el marc legal en aquest àmbit per adaptar-lo als reptes actuals.

Xarxa Lila i antifeixisme

El feminisme i els drets de les persones LGTBI+ també centren el projecte republicà per al 12-M. La formació d'Aragonès aposta per desplegar la Xarxa Lila perquè la prevenció de les violències masclistes s'abordi des d'una vessant comunitària. I aposta per aprovar la Llei trans catalana, i actualitzar la llei pels drets de les persones LGTBI+ per tal d'erradicar la LGTBIfòbia.

ERC també s'exigeix combatre l'amenaça "real" de l'extrema dreta, per arribar a una "veritable democràcia avançada i consolidada". El partit, així, emplaça el conjunt de formacions polítiques a fer de l'antifeixisme una lluita compartida més com a símbol de la defensa dels drets humans, combatent la desinformació i arraconant els discursos d'odi.