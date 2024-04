Unes 250 personalitats de la cultura, la ciència o la política llancen un manifest de suport a Puigdemont

Unes dues-centes cinquanta persones de diverses procedències polítiques i professions han llançat un manifest de suport a la llista de Junts + Puigdemont per Catalunya, que encapçala Carles Puigdemont, per a les eleccions del Parlament del 12 de maig. Tal i com asseguren al seu web, es tracta d’una “iniciativa popular” a la qual s’hi pot adherir qualsevol ciutadà. El text compta, ja d’entrada, amb l’adhesió del raper Valtònyc, d’actors com Toni Albà, Lloll Bertran, Lluís Marco o Joan Lluís Bozzo, del sociòleg Salvador Cardús, l’arqueòleg Eudald Carbonell, els periodistes Carles Porta i Llibert Ferri, o la restauradora Ada Parellada.

També apareixen entre els signants del manifest antics membres d’altres partits, com Julià de Jòdar (CUP); Jaume Sobrequés i Pere Ayguadé (PSC); Bernat Joan, Jaume Rodri i Àngel Colom (ERC); Toni Strubell (SI); o Carme Garcia i Jaume Nualart (ICV). Al seu costat, altres noms coneguts de la societat catalana com la dibuixant Pilarín Bayés; l’expresidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca; l’empresari i analista econòmic Alfons Duran Pich; l’exsecretària del president Josep Tarradellas, Montserrat Catalan; o l’exportaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir, Mònica Sabata.

També hi ha gent com escriptors i editors com Albert Sánchez Piñol, Iolanda Batallé, Núria Albó, Joan Rendé, Isabel Martí, Anna Soler-Pont, Imma Tubella, Isabel Oliva, Àlex Susanna, Jordi Cabré, Enric Larreula, Isidor Marí, Jaume Pérez-Montaner, Celdoni Fonoll, Marcel Riera; o científics com Josep Amat, Enric I. Canela, Alícia Casals, Abel Mariné. ,

Sota el títol ‘Amb el president Puigdemont, cap a la Catalunya independent’, el manifest afirma que la llista de Junts + és la que “lliga com cap altra amb la legitimitat de l’històric referèndum de l’1 d’octubre de 2017” i sosté que Puigdemont “és el més reconegut defensor de la causa d’alliberament de la nació catalana tant als Països Catalans, com a Espanya, Europa i arreu del món”. A més, considera que Puigdemont és “un actiu del màxim nivell, que mereix el nostre suport i que no podem malbaratar”.

“La lluita tenaç de Puigdemont el fa mereixedor de respecte i de prestigi internacional com a valedor d’una causa justa i democràtica”, indica el manifest, que crida també a “unir esforços per reprendre amb més força i intel·ligència el camí emprès i culminar-lo”. El text assegura que “el trajecte cap a la plena sobirania requereix la màxima unitat nacional” i que “la Catalunya d’avui ha de poder respondre als reptes d’una societat diversa en la qual el català ha de ser la llengua pròpia i vincle de cohesió, enmig d’altres grans reptes de la globalització i de l’emergència climàtica que cal atendre amb urgència”.