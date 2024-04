Enquesta eleccions Catalunya: El PSC es referma al capdavant i Junts pren la davantera en el pols amb ERC

Catalunya enfila la campanya de les eleccions autonòmiquesamb un favorit destacat per a la victòria, però amb la futura governabilitat molt en l’aire. Des que es van convocar els comicis, el PSC de Salvador Illa ha reforçat el seu avantatge en la primera posició i Junts ha superat ERC en el seu duel amb Pere Aragonès. La diferència entre tots dos continua sent estreta com per assegurar el desenllaç a les urnes davant el 20% de votants encara indecisos i els forts transvasaments de vot. De fet, el conjunt de l’independentisme ha perdut pistonada i no tindria assegurada la majoria al Parlament, cosa que obriria el ventall de pactes a altres aliances, però també elevaria el risc de bloqueig i repetició electoral. Com és cada vegada més freqüent, tot indica que la campanya serà decisiva.

A menys de tres setmanes per al 12-M, l’enquesta preelectoral de Catalunya del GESOP per a EL PERIÓDICO reflecteix que el PSC repetiria victòria amb el 26,4% dels vots i 38-40 escons (avui en té 33), 2,6 punts i dos diputats més que en el sondeig elaborat fa un mes, just després de l’anunci de l’avanç electoral. Llavors, Junts amb prou feines li treia a ERC mig punt i tots dos estaven empatats a escons. Un mes més tard, Puigdemont avantatja Aragonès en 2,4 punts i quatre diputats. JxCat aconseguiria el 20,4% dels vots i 32-34 escons (ara en té 32) i ERC es quedaria amb el 18% dels sufragis i 28-30 diputats (avui en té 33).

L’estrebada de Puigdemont

Respecte a l’anterior enquesta, Illa ha vist augmentat en set dècimes el seu avantatge sobre els postconvergents, el qual passa a ser de sis punts, i es fa fort al capdavant gràcies al fet que la seva fidelitat de vot ha crescut cinc punts i mig, fins al 71,6%. Junts certifica de nou l’estrebada que atresora Puigdemont a l’anotar-se una pujada de gairebé dos punts l’últim mes, però, dels tres partits, és el que menys votants nous conserva. Tot i que aquest creixement perjudica les expectatives dels republicans, aquests es mantenen en el mateix percentatge de vot i aconsegueixen retenir més electors que fa un mes i arriben al 50% de fidelitat de vot.

Darrere d’aquests moviments hi ha diverses dades clau. La més important és que el percentatge d’indecisos, el 19%, ha baixat 8,6 punts en un mes, i els electors que ja s’han decidit s’han decantat majoritàriament per Puigdemont. Junts té ara 14 punts menys d’indecisió en el seu electorat que abans que l’expresident llancés la seva candidatura, diferència que en el cas d’ERC i el PSC es rebaixa a quatre i dos punts menys, respectivament.

El segon factor són les fugues de vot: mentre els socialistes han reduït les seves i ara se’ls escapa més vot cap al PP que cap a Esquerra, els transvasaments entre les cinc marques independentistes són bastant cabalosos. De fet, l’estancament d’ERC s’explica perquè, malgrat atraure vot indecís i de la CUP, no aconsegueix tapar les fugues cap a Junts, que pugen del 10% al 12%, i cap al PSC, que pugen del 7% al 8%. Fins i tot es duplica el percentatge de votants republicans que recolzarien ara la ultradretana Aliança Catalana, el partit de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. El mateix li passa a Puigdemont: el transvasament de vot a ERC creix del 2% al 6%, el que se’n va a Aliança Catalana passa del 3,5% al 4%, i un altre 5% migraria a Alhora, la candidatura de l’exconsellera Clara Ponsatí, que debuta a les enquestes del GESOP amb un 1,8% dels vots encara insuficient per accedir al Parlament.

La indecisió i la fragmentació llasten l’independentisme. Una quarta part dels votants de les formacions sobiranistes no tenen decidit el seu vot a menys de tres setmanes per a les eleccions. Aquesta dada i la divisió del vot en cinc marques també perjudica la CUP, que retrocedeix dos punts i tres escons en un mes, i es quedaria amb 4-6 diputats (avui en té 9). La seva fidelitat de vot ha caigut al 40%, 17 punts menys que al març, i les fugues cap a ERC (12%) i Junts (7,5%) s’han triplicat. Aliança Catalana es manté a només una dècima del 3%, com en el sondeig anterior, cosa que la deixa a les portes d’esgarrapar un escó.

Una altra conseqüència de la fragmentació del vot és que podria posar en perill la majoria secessionista. Ara oscil·laria entre 64 i 71 escons, sent 68 el llindar de la majoria absoluta. Tampoc arriba a la campanya en un bon moment Comuns Sumar, que s’ha deixat 1,3 punts i dos diputats en l’últim mes i es quedaria amb 6-7 escons. La seva fidelitat de vot ha baixat 5,5 punts, fins al 48%, i se li ha multiplicat per tres la fuga de vot cap al PSC: dos de cada 10 votants del 2021 triarien en aquest moment la papereta d’Illa.

Si l’amnistia li arriba a temps, Puigdemont podria intentar una investidura que novament quedaria en mans d’ERC i la CUP, sempre que la suma de les tres forces arribés als 68 diputats

En el cas d’haver de buscar aliances, Illa es trobaria en la mateixa tessitura del 2021: guanyaria les eleccions però dependria del suport almenys d’Aragonès per ser president. Si l’amnistia li arriba a temps, Puigdemont podria intentar una investidura que novament quedaria en mans d’ERC i la CUP, sempre que la suma de les tres forces arribés als 68 diputats. El tripartit d’esquerres tindria la majoria absoluta assegurada a qualsevol escenari (72-77 escons), però Esquerra, igual que Junts, ha descartat de ple qualsevol pacte amb els socialistes. En cas de mantenir-se aquesta línia vermella, amb els resultats que dona el sondeig del GESOP, el perill de bloqueig és un escenari plausible.

Pel seu costat, el PP i Vox mantenen les seves posicions en el duel particular que lliuren per ser la quarta força del Parlament, però en l’últim mes ha donat més aire al partit d’Ignacio Garriga. Després de confirmar Alejandro Fernández com a candidat, els populars han frenat el seu ascens i estan estancats en els 13-14 escons (ara en tenen 3), i milloren tot just una dècima respecte al sondeig anterior.

En canvi, els ultres han pujat gairebé un punt i aconseguirien comptar amb 8-9 diputats (avui en tenen 11). Mentre els populars consignen el percentatge d’indecisió més gran entre el seu electorat, que se situa per sobre del 30%, Vox ha vist créixer nou punts la seva fidelitat de vot fins a situar-se, com el seu rival, al voltant del 60%.

Les dades de l'enquesta Empresa responsable: GESOP.

Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques.

Àmbit d’estudi: Catalunya.

Població: Majors d’edat amb dret a vot.

Mostra: 801 entrevistes.

Tipus de mostreig: Estratificat per dimensió de municipi. Dins de cada estrat, quotes encreuades de sexe i edat.

Marge d’error: +/– 3,5% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0.5, sota el supòsit de m.a.s.

Treball de camp: 17, 18 i 19 d’abril del 2024.

Subscriu-te per seguir llegint