El PPC no tanca la porta a entendre’s amb el PSC però avisa que no seran “ingenus”: “No farem el ‘panoli’

El líder del PPC, Alejandro Fernández, no ha tancat la porta a entendre’s amb el PSCen la nova legislatura que s’obre però ha advertit els socialistes que a l’hora de negociar analitzaran “fets i no promeses”. “Si t’enganyen un cop la culpa és de qui t’enganya, però si t’enganyen dos cops tens un problema. Això és fer el ‘panoli’ i jo no el faré”, ha dit durant una intervenció a la Junta Directiva del PPC, la primera després dels bons resultats electorals que els van permetre multiplicar per cinc els seus escons. A les portes de negociar qüestions com la Mesa del Parlament o una hipotètica investidura de Salvador Illa, Fernández no ha rebutjat cap acord de bones a primeres però ha avisat que no seran “ingenus”.

Davant la Junta Directiva del PPC, que s’ha reunit a l’Hotel Grand Marina de Barcelona, Fernández ha subratllat que a l’hora de negociar no es fixaran en les “promeses” del PSC sinó en “els fets”. “I avui per avui, els fets del PSC no ens estan agradant gens”, ha remarcat.