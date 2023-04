Que el 1989 es fundés Arlab 21 va acabar essent una gran notícia per als laboratoris de petita i mitjana empresa que s’havien establert fora de la B-30. Arlab21 és una empresa dedicada a la distribució i venda d’articles de laboratori, microbiologia, reactius de laboratori, balances, materials de química, etc. amb els anys s’han convertit en l’aliat imprescindible per totes aquelles empreses amb un laboratori de reduïdes dimensions.

Arlab 21 va néixer quan tres socis, que provenien del món de la química, van descobrir que les empreses de la zona no tenien servei de material de laboratori i es veien obligades a anar a comprar a Barcelona. «Algunes es feien portar el material amb el transportista del poble», assenyala Josep Puigrodon, fundador de l’empresa, amb més de trenta anys de serveis als seus clients. Això va obrir una gran oportunitat de negoci per a la nova empresa, que va començar a créixer en la indústria de l’adobat de la pell i el tèxtil de la zona d’Igualada i, posteriorment, es va expandir a altres zones de Catalunya i que ara mateix ven a altres zones de l’Estat. Després d’una crisi a la indústria del tèxtil, van decidir espavilar-se i buscar altres oportunitats. Arlab 21 es va adaptar i van començar a desenvolupar nous mercats. Els seus clients són laboratoris de petita i mitjana empresa, als quals ofereixen assessorament i servei de postvenda. Del tèxtil van passar a empreses agroalimentàries i en els darrers temps també s’han especialitzat en depuradores i analítica d’aigües. La digitalització també ha estat una de les claus per al creixement de l’empresa, que està molt compromesa en aquesta àrea. Arlab 21 s’ha tornat a adaptar als nous temps i van començar a desenvolupar una part del comerç electrònic i van crear la seva pròpia pàgina web. També destaca Arlab 21 per ser una empresa molt feminitzada, on les dones suposen més de la meitat de la plantilla. L’empresa no fabrica elements pels laboratoris, sinó que es dedica a la distribució dels millors productes i la seva diferència estratègica és la col·laboració constant amb els seus clients. L’empresa està molt centrada en la digitalització i ha demanat ajuda per a aquest projecte. Josep Puigrodon expressa el seu desig de ser una referència en la distribució a la Catalunya central, una meta que semblen estar, cada cop, més a prop de complir.