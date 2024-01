El concepte del coworking ja és pràcticament conegut per tothom. Aquests centres on els professionals de qualsevol sector poden llogar un espai on treballar i compartir la seva experiència i idees amb altres persones, és una forma de treballar nascuda als Estats Units al 2005, que s’ha estès per tot el món. Com és habitual, els conceptes, amb el temps, evolucionen per crear-ne de nous que aporten un valor afegit a la societat. Espais com el Tercer Segona, Espai Creactiu Buresa, a Manresa, són l’exemple perfecte.

Situat al tercer segona -d’aquí el nom- de l’emblemàtic edifici ca La Buresa, a la plaça de Fius i Palà de Manresa, aquest espai agafa el concepte de coworking i va més lluny per oferir no només un lloc de treball, sinó també un emplaçament on gaudir d’exposicions, concerts i activitats culturals i on organitzar-les. En aquest sentit, no només dona un servei a qui busqui un lloc per treballar, sinó també actua com a impulsor del teixit cultural i creatiu de Manresa, el Bages i tot Catalunya.

El Tercer Segona sorgeix com el projecte de vida de la Marta Albet. Després de treballar durant anys al sector bancari, l’any 2014 va decidir emprendre el seu propi projecte en el mon del marketing i va anar a treballar a Kiwi Coworking, en comptes de treballar des de casa. Aquesta experiència la va engrescar, ara fa un any, a idear aquesta fórmula que fusiona el coworking amb el lloguer d’espais i l’impuls cultural i creatiu en el que s’ha convertit el Tercer Segona. Segons les seves paraules, més que ser un espai de coworking, «vol ser un punt de trobada de persones creatives i un lloc on hi passin coses xules, per acabar creant una comunitat».

Per treballar

Tot i el seu enfoc cap a la cultura i la creativitat, qualsevol tipus de professional té cabuda al Tercer Segona, on disposaran de diferents espais amb llum natural i els serveis necessaris per poder desenvolupar la seva activitat, com cafè, lavabo i Wifi, a més de cuina, zona de relax, servei d’impressió, assegurança, climatització i recepció de paqueteria, entre d’altres.

Els professionals podran escollir entre diferents plans de coworking. Podran optar per llogar un espai fixe tota la jornada, un espai fixe mig dia o un espai variable per dies (10, 5 o un dia). A més, també disposen de la possibilitat de llogar l’espai per hores per cobrir necessitats eventuals.

A part de les zones de treball, el Tercer Segona també compta amb quatre sales de reunions per acollir visites o celebrar qualsevol tipus de trobada de caire professional. Els professionals que optin pel Tercer Segona tindran també accés preferent a les activitats que s’organitzen.

Per organitzar activitats

Però, com hem dit, el Tercer Segona no només és un coworking, sinó que també ofereix el lloguer d’espais per organitzar activitats de caràcter divers. Hi tenen cabuda reunions, tallers, formacions, concerts o espectacles de petit format, exposicions, sessions de fotos... Els espais disponibles són El Menjador, de 20 metres quadrats amb accés a la cuina, el Rebedor, de 26 metres quadrats, la Torre, una habitació circular de 14 metres quadrats a la torre de ca La Buresa, i la Saleta, una habitació de 15 metres quadrats.

Tots els espais tenen accés a Wifi, pantalla de TV per presentacions i, segons l’escollit, equipament divers com sofàs, taules o cadires segons les necessitats de l’activitat. Com diu Albet, el Tercer Segona no només mira als treballadors, sinó a qualsevol persona amb inquietuds i ganes de fer coses. «Si hi ha un projecte, nosaltres posem l’espai».

Crear comunitat

El Tercer Segona és un espai viu. Una vida que aporten els treballadors que hi van cada dia a fer la seva feina i a compartir les seves idees amb els demés i tothom qui organitza una activitat o esdeveniment. Es per això que, amb el temps, s’ha convertit en un punt de trobada de l’activitat cultural i artística a Manresa, per la qual cosa és recomanable estar atents a la seva agenda.

Entre les activitats que s’organitzen destaquen, per exemple, el Talk & Beer Manresa, un grup de conversa en anglès que proposa l’aprenentatge de l’idioma amb converses disteses mentre els assistents degusten diverses cerveses; o qualsevol de les exposicions que periòdicament es programen. Ara mateix, per exemple, estan exposades les fotografies del Fotowalk LALILA&HAS, dut a terme a Manresa el novembre. Tampoc cal perdre’s altres opcions com els diversos tallers, cursos o fins i tot degustacions de productes que es van programant al llarg de l’any.

Per accedir a les activitats no cal ser soci del Tercer Segona, sinó que l’accés és lliure. Albet ha creat un espai on les persones «creactives», aquelles que es mouen per donar resposta a les seves curiositats i inquietuds, trobin el millor ambient per impulsar el seu talent i fer-lo brillar. Tot, en un edifici modernista del segel XX que s’ha convertit en una referència arquitectònica de la ciutat.